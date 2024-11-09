Удар по Одесі не обійшовся без загиблих, постраждали діти (відео моменту та фото наслідків)

Вибухи пролунали близько опіночі

В ніч на суботу, 9 листопада росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками, БПЛА влучив у житловий комплекс, спалахнула дуже сильна пожежа. Загинула жінка.

Оновлено 9:30 В прокуратурі Одеської області повідомили, що внаслідок атаки РФ по Одесі загинула одна людина. Ще 13 людей отримали поранення, серед них двоє дітей.

"Внаслідок атаки загинула місцева жителька, 13 людей отримали поранення, серед них двоє хлопчиків 4 та 16 років. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки та складські приміщення приватного підприємства. Також постраждали автомобілі містян, з яких щонайменше 10 автівок повністю знищені вогнем.

Фото та відео наслідків ворожої атаки публікує Telegram-канал "Одеса.Офіційно". Пошкоджень зазнали декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі. Також постраждали адмінбудівлі, складські приміщення та автівки.

За даними Telegram-каналу "Х**вая Одесса", внаслідок нічного удару по Одесі є жертва. Жителька приватного сектора на першій заставі загинула від уламка російського безпілотника. Її син та чоловік госпіталізовані.

Росіяни атакували Одесу безпілотниками близько опівночі. У місті працювала протиповітряна оборона.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 8 листопада атакували Одеську область з використанням ударних дронів-камікадзе Shahed-136. Внаслідок нічної атаки одна людина загинула, ще дев'ятеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч проти 8 листопада РФ також атакувала Київщину. Є поранені, пошкоджені житлові будинки.