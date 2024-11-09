Вночі Росію атакували дрони. Під удар могли потрапити цікаві цілі (відео)

У місті щонайменше два підприємства, які працюють на війну

У ніч на суботу, 9 листопада, Тульську область Росії атакували безпілотники. Понад десяток вибухів пролунало в місті Олексин.

Як пише Telegram-канал ASTRA, вибухи в Олексині лунали кілька разів за ніч, мешканці нарахували щонайменше 11 безпілотників. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що "припинено атаку противника з використанням БПЛА". Він заявив, що внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено скління приватного будинку, а потерпілих немає.

Telegram-канал Exilenova+ публікує відео вибухів і припускає, що, ймовірно, атаці міг піддатися Олексинський хімічний комбінат. Підприємство працює на війну.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Він виробляє боєприпаси та порох. Крім того, на підприємстві виготовляються полімери, лакофарбові матеріали та композиційні матеріали для військово-промислового комплексу РФ.

Ще одне припущення, що під удар міг потрапити Олексинський механічний завод. Він також займається оборонною продукцією. Свої висновки автори каналу базують на листуванні місцевих мешканців у місцевих пабліках.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на п’ятницю, 8 листопада, безпілотники атакували російське місто Саратов. Постраждав нафтопереробний завод (НПЗ).