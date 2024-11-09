Ночью Россию атаковали дроны. Под удар могли попасть интересные цели (видео)

В городе как минимум два предприятия, работающих на войну

В ночь на субботу, 9 ноября Тульскую область России атаковали беспилотники. Более десятка взрывов прогремело в городе Алексин.

Как пишет Telegram-канал ASTRA, взрывы в Алексине звучали несколько раз за ночь, жители насчитали как минимум 11 беспилотников. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что была "пресечена атака противника с использованием БПЛА". Он заявил, что в результате падения обломков дрона повреждено остекление частного дома, а пострадавших нет.

Telegram-канал Exilenova+ публикует видео взрывов и предполагает, что предположительно атаке мог подвергнуться Алексинский химический комбинат. Он работает на войну.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Он производит боеприпасы и порох. Кроме того, на предприятии производятся полимеры, лакокрасочные материалы и композиционные материалы для военно-промышленного комплекса РФ.

Еще одно предположение, что под удар мог попасть Алексинский опытный механический завод. Он также занимается оборонной продукцией. Свои выводы авторы канала базируют на переписке местных жителей в местных пабликах.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на пятницу, 8 ноября, беспилотники атаковали российский город Саратов. Пострадал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).