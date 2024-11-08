В России дроны атаковали НПЗ, вспыхнул мощный пожар (фото)

Ночь была неспокойной для россиян

В ночь на пятницу, 8 ноября, беспилотники атаковали российский город Саратов. По предварительным данным, пострадал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что ночью над территорией Саратова были ликвидированы БПЛА. Он добавил, что обломки упали в промышленной зоне Заводского района. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

В одном из местных пабликов пишут, что обломки упали на территорию Саратовского НПЗ. Предварительно, они попали в мазутный резервуар и одну из специальных установок. На предприятии проведена эвакуация. Кроме того, во время падения обломков в домах, расположенных поблизости с заводом, выбило стекла.

У сети появились кадры с места. Слышна стрельба (вероятно, беспилотник пытались сбить) и сам взрыв, после него в машинах сработала сигнализация. Также на кадрах виден пожар, возникший после взрыва, одна из местных жительниц констатирует, что огонь очень сильный и удивляется "почему никто ничего не говорит об этом пожаре". На одном из видео слышно сирену – она издает очень странные звуки.

Внимание! На некоторых видео есть ненормативная лексика

Минобороны РФ сообщило, что всего минувшей ночью над территорией России было "перехвачено" 17 беспилотников, которые там назвали "украинскими". Над территорией Саратовской области шесть, столько же над Воронежской, четыре над Белгородской и один над Брянской областью.

Для справки: Саратовский нефтеперерабатывающий завод — одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ходит в структуру нефтяной компании "Роснефть". Находится на улице Брянская. По информации за 2020 год, объем переработки нефти предприятием составлял 7,2 млн т.

Как сообщал "Телеграф", Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни россияне оборудовали противодронными защитными сетками. Предприятие обеспечивает около 40% потребностей горючего для Москвы и Московской области.