Россияне атаковали Одессу беспилотниками: есть пожары, разрушения и раненые

Пока известно о двух раненых людях после российской атаки

Россияне массированно атаковали Одессу беспилотниками. В результате атаки были слышны мощные взрывы повреждения инфраструктуры, частных жилых зданий, возникли пожары, есть информация о раненых.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в результате атаки есть разрушения, раненые и пожары.

"Российские террористы совершили массированную атаку дронами на Одесский район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и раненые. В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе и районе повреждены частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание", — сообщил он.

По данным Кипера, от атак пострадало учебное заведение в городе, там выбило окна и повредило фасад здания. Кроме того, осколками повреждены две газовые трубы: после разгерметизации произошло возгорание. Ряд построек потеряли окна от взрывной волны. На местах работают экстренные службы и правоохранительные органы.

"Пока известно о двух раненых людях: в Одессе и пригороде. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесщины", — добавил глава ОВА.

Недавно россияне также атаковали Киев. В городе слышали мощные взрывы, вспыхнула многоэтажка. В сети появились кадры, как силы ПВО сбивали вражеские беспилотники, а также пожары в доме. Там повреждены три квартиры. Также россияне на днях еще раз атаковали Кривой Рог. Целью врага стал важный объект. В результате атаки очень много повреждений в районе плотной застройки.