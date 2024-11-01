Повреждено более 100 могил: в Одессе от взрыва пострадало кладбище (видео)

Предварительно по городу ударили ракетой Х69

В результате российской атаки на Одессу было повреждено кладбище Новогородское (Таировское). Предварительно полностью разрушено 19 могил.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Отмечается, что после атаки 31 октября в Одессе повреждено более 100 мест захоронений.

"В результате вчерашней вражеской атаки пострадало Новогородское (Таировское) кладбище. Повреждения зафиксированы на участках 146, 147, 157 и 158, где захоронения происходили преимущественно с 1977 по 2010 год", — говорится в сообщении.

По словам Труханова, в результате российской атаки повреждено всего 114 могил, из которых 19 разрушены полностью.

Напомним, что 31 октября в Одессе раздался взрыв. Ранее город Россия атаковала ракетами, мониторы писали об опасности от ракет Х69. Тогда фиксировалась активность тактической авиации, ракету запускали из Черного моря.

После взрыва в Одессе поднялся большой столб дыма. Известно, что пострадало местное кладбище. Также 31 октября в Одессе под вражеским ударом оказалась пожарная часть. Ранения получили двое спасателей, следовавших в укрытие во время воздушной тревоги. Повреждения получили пожарные автомобили и пожарная часть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре 1 ноября раздались взрывы. Предварительно россияне атаковали город баллистикой.