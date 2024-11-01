Повреждено более 100 могил: в Одессе от взрыва пострадало кладбище (видео)
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Предварительно по городу ударили ракетой Х69
В результате российской атаки на Одессу было повреждено кладбище Новогородское (Таировское). Предварительно полностью разрушено 19 могил.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Отмечается, что после атаки 31 октября в Одессе повреждено более 100 мест захоронений.
"В результате вчерашней вражеской атаки пострадало Новогородское (Таировское) кладбище. Повреждения зафиксированы на участках 146, 147, 157 и 158, где захоронения происходили преимущественно с 1977 по 2010 год", — говорится в сообщении.
По словам Труханова, в результате российской атаки повреждено всего 114 могил, из которых 19 разрушены полностью.
Напомним, что 31 октября в Одессе раздался взрыв. Ранее город Россия атаковала ракетами, мониторы писали об опасности от ракет Х69. Тогда фиксировалась активность тактической авиации, ракету запускали из Черного моря.
После взрыва в Одессе поднялся большой столб дыма. Известно, что пострадало местное кладбище. Также 31 октября в Одессе под вражеским ударом оказалась пожарная часть. Ранения получили двое спасателей, следовавших в укрытие во время воздушной тревоги. Повреждения получили пожарные автомобили и пожарная часть.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре 1 ноября раздались взрывы. Предварительно россияне атаковали город баллистикой.