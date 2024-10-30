В Киеве ночью прогремели взрывы: ПВО отражало масштабную атаку российских беспилотников

В результате отражения атаки БПЛА обломки упали в одном из районов столицы

В Киеве ночью 30 октября гремели сильные взрывы. Противовоздушная оборона отражала атаку российских беспилотников, пытавшихся ударить по столице. По данным мониторинговых каналов, столицу атаковали от 7 до 10 беспилотников.

Об атаке сообщила Киевская городская военная администрация и мониторинговые каналы. Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Внимание! Сохраняется прямая угроза БпЛА для столицы! Ведется боевая работа силами и средствами ПВО! Находитесь в укрытиях!", – сказано в одном из сообщений КМВА.

Кличко написал, что в результате отражения атаки дронов обломки сбитого БПЛА упали в Соломенском районе. Там же раздался сильный взрыв.

"Взрыв в Соломенском районе столицы. Все службы направляются на место. В том же районе — пожар в результате падения обломков дрона", – сообщил мэр.

Позже Кличко дописал, что в Соломенском районе пожар в жилом доме. Есть раненые.

"В Соломенском районе пожар в одной из квартир в жилом доме. Одной пострадавшей медики оказали помощь на месте", — отметил мэр города.

В КМВА, кстати, сначала заявили, что обломки дрона упали, но не подтвердили пострадавших или разрушения. Но потом также дописали, что в одном из домов начался пожар.

"В Соломенском районе в многоквартирном доме возник пожар квартир на нескольких этажах. Информация уточняется. Оперативные службы направляются на место происшествия", – говорится в сообщении.

По данным мониторинга, сначала атаку на столицу совершали до семи беспилотников, часть из которых заходила со стороны Ирпеня. С западной стороны на подлете фиксировалось еще два или три беспилотника. По беспилотникам активно работала противовоздушная оборона.

Обновлено. Кличко сообщил, что в месте пожара в Соломенском районе Киева уже девять пострадавших. Среди них есть ребенок. Пожар потушили, но спасатели и медики остаются на месте.

"В жилом доме в Соломенском районе, куда попали обломки дрона, девять пострадавших. Среди них — 11-летняя девочка. Всем медики оказали помощь на месте… Пожар в жилом доме в Соломенском районе ликвидировали. Спасательные службы работают на месте. Медики тоже дежурят на месте", – написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 октября в Киеве раздались взрывы. В КГГА отметили, что в столице и области, на подступах к Киеву работает ПВО.

Отметим, что оккупанты почти каждую ночь атакуют столицу ударными БПЛА. Как сообщал "Телеграф", в ночь на 17 октября в результате падения обломков российских дронов в Киевской области начался пожар. Спасатели ликвидировали возгорание в г. Борисполь и с. Вороньков.