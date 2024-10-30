В Києві вночі прогриміли вибухи: ППО відбивало масштабну атаку російських безпілотників (оновлено)

Внаслідок відбиття атаки БПЛА уламки впали в одному з районів столиці

У Києві вночі 30 жовтня гриміли сильні вибухи. Протиповітряна оборона відбивала атаку російських безпілотників, які намагалися вдарити по столиці. За даними моніторингових каналів, столиці атакували від 7 до 10 безпілотників.

Про атаку повідомила Київська міська військова адміністрація та моніторингові канали. Інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

"Увага! Зберігається пряма загроза БпЛА для столиці! Ведеться бойова робота силами і засобами ППО! Перебувайте в укриттях!", – сказано в одному з повідомлень КМВА.

Кличко написав, що внаслідок відбиття атаки дронів уламки збитого БПЛА впали у Солом'янському районі. Там же пролунав сильний вибух.

"Вибух у Соломʼянському районі столиці. Всі служби прямують на місце. В тому ж районі — пожежа внаслідок падіння уламків дрона", – повідомив мер.

Пізніше Кличко дописав, що у Солом'янському районі пожежа у житловому будинку. Є поранені.

"У Соломʼянському районі пожежа в одній із квартир у житловому будинку. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці", – зазначив мер міста.

В КМВА, доречі, спочатку заявили, що уламки дрона впали, але не підтвердили постраждалих, або руйнування. Але потім також дописали, що в одному з будинків почалася пожежа.

"В Солом’янському районі в багатоквартирному будинку виникла пожежа квартир на кількох поверхах. Інформація уточнюється. Оперативні служби прямують на місце пригоди", – сказано у повідомленні.

За даними моніторингу, спочатку атаку на столицю здійснювали до семи безпілотників, частина з яких заходила з боку Ірпеня. Із західної сторони на підльоті фіксувалося ще два або три безпілотники. По безпілотникам активно працювала протиповітряна оборона.

Оновлено. Кличко повідомив, що у місці пожежі в Солом'янському районі Києва вже дев'ятеро постраждалих. Серед них є дитина. Пожежу наразі загасили, але рятувальники та медики залишаються на місці.

"У житловому будинку в Соломʼянському районі, куди влучили уламки дрону, наразі девʼятеро постраждалих. Серед них — 11-річна дівчинка. Всім медики надали допомогу на місці… Пожежу в житловому будинку в Соломʼянському районі ліквідували. Рятувальні служби працюють на місці. Медики теж чергують на місці", – написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 жовтня в Києві пролунали вибухи. У КМДА зазначили, що у столиці та в області, на підступах до Києва працює ППО.

Зазначимо, що окупанти майже щоночі атакують столицю ударними БПЛА. Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 17 жовтня внаслідок падіння уламків російських дронів на Київщині почалась пожежа. Рятувальники ліквідовували займання у м. Бориспіль та у с. Вороньків.