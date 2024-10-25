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Київ струсонули потужні вибухи, спалахнула багатоповерхівка (фото, відео)

Автор
Євген Устименко
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Росіяни атакували Київ увечері 25 жовтня Новина оновлена 26 жовтня 2024, 09:59
Росіяни атакували Київ увечері 25 жовтня. Фото Колаж "Телеграф"

Внаслідок обстрілу постраждав багатоповерховий житловий будинок

У п’ятницю ввечері, 25 жовтня, російські війська атакували столицю України, постраждав багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомила у Telegram Київська міська військова адміністрація. Російська армія запустила до Києва безпілотні літальні апарати "Шахед".

У мережі з’явилися кадри, як сили ППО збивали ворожі безпілотники, а також пожежі в будинку.

Пізніше в Київській МВА повідомили, що внаслідок прильоту спалахнув багатоповерховий будинок у Солом’янському районі столиці. Спочатку вогонь спалахнув в одній із квартир, але потім поширився на інші квартири.

Кореспондент "Телеграфа" вже подався на місце події. Тим часом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у будинку було пошкоджено три квартири — 17, 18 та 19.

Про загиблих та постраждалих не повідомляється. Комунальні служби Києва займаються ліквідацією пожежі. Тим часом моніторингові Telegram-канали повідомляють, що небезпека для киян ще не минула.

Росіяни запустили у бік Києва нові безпілотні літальні апарати. Жителів столиці та області просять пройти в укриття.

Як повідомляв "Телеграф", у понеділок, 21 жовтня, росіяни ракетами атакували Запоріжжя. Загинуло троє людей, ще 15 отримали поранення.

Теги:
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