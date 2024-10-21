Під час тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи, є постраждалі у важкому стані, оновлено (фото)

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння

Близько 9:15 у понеділок, 21 жовтня, пролунали вибухи у Запоріжжі. Це сталося під час повітряної тривоги.

Про вибухи у Запоріжжі повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. За кілька хвилин до того в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами.

UPD 2 Щонайменше п’ять людей постраждало від ворожого удару по Запоріжжю, повідомив Федоров. Двоє — чоловік 49 років та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості.

UPD. Федоров поінформував, що Росія завдала удар по житловому кварталу Запоріжжя. За попередніми даними поранено одну людину. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поряд.

Станом на 9:30 загроза обстрілів залишалася для Запорізької та низки інших областей. Карта тривог виглядала так:

Варто зазначити, що балістичне озброєння відрізняється тим, що більшу частину польоту ця ракета здійснює по балістичній траєкторії, тобто перебуває в некерованому русі. За своїми тактико-технічними даними балістична ракета, що випускається з оперативно-тактичного комплексу, посідає проміжне місце між тактичними та стратегічними ракетами. Майже всі балістичні ракети є дуже складною ціллю для перехоплення засобами протиповітряної оборони.

Як повідомляв "Телеграф", 20 жовтня, війська Росії обстріляли Кривий Ріг балістичною ракетою. Під приціл ворога потрапив обʼєкт критичної інфраструктури. Постраждало троє людей.

Також близько 22:10 у неділю, 20 жовтня росіяни вдарили по Харкову коригованими авіабомбами (КАБ-250). Виявлено 12 постраждалих, також є багато руйнувань.