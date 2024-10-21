Во время тревоги в Запорожье прогремели взрывы, есть пострадавший, обновлено (фото)

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения россиянами баллистического вооружения

Около 9:15 в понедельник, 21 октября, раздались взрывы в Запорожье. Это произошло во время воздушной тревоги.

О взрывах в Запорожье сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров. Несколькими минутами ранее в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами.

UPD. Федоров проинформировал, что Россия нанесла удар по жилому кварталу Запорожья. По предварительным данным ранен один человек. Взрывной волной повреждены дома рядом.

По состоянию на 9:30 угроза обстрелов оставалась для Запорожской и ряда других областей. Карта тревог выглядела так:

Следует отметить, что баллистическое вооружение отличается тем, что большую часть полета эта ракета совершает по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении. По своим тактико-техническим данным баллистическая ракета, выпускаемая из оперативно-тактического комплекса, занимает промежуточное место между тактическими и стратегическими ракетами. Почти все баллистические ракеты представляют собой очень сложную цель для перехвата средствами противовоздушной обороны.

Как сообщал "Телеграф", 20 октября, войска России обстреляли Кривой Рог баллистической ракетой. Под прицел неприятеля попал объект критической инфраструктуры. Пострадали три человека.

Также около 22:10 в воскресенье, 20 октября, россияне ударили по Харькову корректируемыми авиабомбами (КАБ-250). Выявлено 12 пострадавших, также много разрушений.