Защитник признался, как ранение влияет на психику и дальнейшую жизнь

Он откровенно поделился собственным опытом

Украинский воин Сергей Бохонок с позывным "Якудза" рассказал о моменте ранения под Бахмутом. Кроме физических травм очень страдает психика, говорит воин.

Своими мыслями он поделился с "Телеграфом" в рамках проекта "Линия сопротивления": Украинское солнце взойдет, боец "Якудза" о полиции на войне, отношении к смерти и духовной революции

По словам Сергея, ранение в Серебрянском лесу Бахмутского района наложило на него эмоциональный отпечаток. В тот день он не должен был ехать на позиции, защитник заменил травмированного бойца.

"Мы были на позиции, враги нас обнаружили, прилетела 120-я мина. Нас разбросало в стороны. В момент атаки вся жизнь прошла перед глазами, мысли будто замедлились. У меня пропал слух, контузило сильно, на пару секунд потерял сознание, но, когда пришел в себя, мой травмированный товарищ, проигнорировав все меры безопасности, начал оказывать мне помощь. Дальше эвакуация, и я оказался в больнице — сначала в Лиманской, а затем в Краматорской", — поделился он тяжелыми воспоминаниями.

Он объяснил, что после ранения человек еще долго проживает в этот момент. Появляется апатия, трудно вновь обрести внутреннее равновесие.

"Момент ранения продолжает прокручиваться в голове снова и снова, словно заело пластинку, но его нужно проживать и избавляться. Начинается апатия к жизни, ты не видишь ни в чем смысла, потому что гражданский мир совсем другой на контрасте с боевыми действиями. Очень тяжело бывает парням вернуться и заниматься чем-нибудь в гражданской жизни. Очень долго не можешь найти свое течение. Именно при общении и поиске дела по душе защитники в тылу начинают оживать. Всем важно быть частью общества", — рассказал защитник.

Напомним, ранее в рамках проекта "Линия сопротивления" о спасенных жизни, самых болезненных потерях, мотивации служить, мечтах отдохнуть в Крыму после победы и о том, что помогает оставаться несгибаемой среди мрака войны, "Телеграфу" рассказала медикиня, фельдшерка 20 ОБСП Инна Ищенко.