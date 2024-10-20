Украинское солнце взойдет, — боец "Якудза" о полиции на войне, отношении к смерти и духовной революции

Офицер полиции Сергей Боханок рассказал о боевом опыте, ранении и планах на будущее

Сергей Бохонок с позывным "Якудза" несет службу в подразделении полиции TacTeam (взвод тактической подготовки батальона ТОР. — Ред.). С началом полномасштабного вторжения России уехал воевать в составе сводного отряда "Хищник" Департамента патрульной полиции, ныне боевой бригады. О "копах на войне", боях, зачистках, смерти, духовности и необходимости принадлежать к сообществу он рассказал "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления".

Боевой путь и ранение в Серебрянском лесу

— Для мужчины и офицера полиции пойти воевать было делом чести. Мой путь на войне начался с Ирпеня и Бучи, затем "турне" перекинулось на "лучшие восточные курорты Украины". Бойцы бригады "Хищник" выполняли боевые задания на Киевщине, участвовали в освобождении Херсона, Харьковщины, были в Лимане, Изюме, Бахмуте, в контрнаступлении на Запорожском направлении, деле — Часов Яр, Торецк. Из своего опыта могу выделить бои в Бахмуте — все очень динамично менялось, за один выезд можно было группой несколько раз оказаться в окружении.

Ранение в Серебрянском лесу Бахмутского района наложило эмоциональный отпечаток. В тот день я заменил травмированного бойца, это был мой выезд. Мы были на позиции, враги нас обнаружили, прилетела 120-я мина. Нас разбросало в стороны. В момент атаки вся жизнь прошла перед глазами, мысли будто замедлились. У меня пропал слух, контузило сильно, на пару секунд потерял сознание, но, когда пришел в себя, мой травмированный товарищ, проигнорировав все меры безопасности, начал оказывать мне помощь. Дальше эвакуация, и я оказался в больнице — сначала в Лиманской, а затем в Краматорской.

Полиция воюет – это факт

— Люди удивляются, когда видят полицейского на войне. Некоторые мои знакомые в соцсетях не всегда понимают, что я служу в спецподразделении полиции, ныне на фронте. Я выкладываю фото, где видно, что у меня за подразделение, и знакомые думают, что это из далекого прошлого, а сейчас я где-то в Нацгвардии, что я перевелся, а я говорю: "Да нет, служил, где и служу". А они такие: "Как?" Раньше хейт полиции в интернете задевал, но сейчас воспринимаю спокойно. К тому же спекуляция на мобилизации в Украине — одна из самых успешных ИПСО России, цель которой провоцировать среди украинцев враждебность друг другу. Полиция воюет, страдает и гибнет на поле боя – это факт.

"Якудза", Донецкая область. Фото Дмитрия Гайдука

CQB: стрелковые бои на короткой дистанции

— В зоне высокого адреналина твои умения всегда опускаются до уровня навыков. Я четыре года служил и ныне служу в спецподразделении TacTeam – оно занимается задержанием опасных преступников, один из главных аспектов – момент неожиданности. Бойцы TacTeam обучены вести стрелковый бой на короткой дистанции CQB (close quarters battle. — Ред.). Опыт службы у полиции помог выживать на фронте.

На мой взгляд, самые главные из навыков войны — владение оружием и контроль над ним, знание такмеда, физическая подготовка, ведь надо тянуть на себе бронежилет, каску, БК и все это по посадкам, зарослям, нужен хоть какой-то минимум физической подготовки и выносливости.

"Опыт службы в полиции помог выживать на фронте", — говорит "Якудза". Фото из личного архива бойца

О гибели Романа Зеленского

— Сильную боль нанесла потеря Романа Зеленского , побратима и близкого друга. Он был командиром групп аэроразведки и FPV. Погиб на Сумском направлении во время зачистки населенного пункта от российских окупантов. Как настоящий командир, заходил в дом первым, потому что вел за собой группу. В стрелковом бою получил пулевое ранение в голову. Все враги были тогда уничтожены. 22 августа 2024 года мы его потеряли. Он готовился к свадьбе, его невеста поступила на службу к нему, а его не стало.

Роман Зеленский вместе с невестой Луизой Шубиной

Роман Зеленский погиб на Сумском направлении 22 августа 2024 года

Жизнь человека – это мгновение, нужно проживать каждый день, жить осознанно, реализовать свою миссию. Мы не знаем, где наш конец, и когда происходят такие ситуации, то планирование или зацикленность на мелочах по жизни становятся неоправданными, да и вообще от этого нет пользы.

Смерть подсвечивает ценность жизни

— Когда думал, что это конец, ты погибнешь, но все равно остаешься жив, чувствуешь сильный эмоциональный подъем. Тогда вы в окопе смеетесь, словно над лучшей шуткой "Камеди Клаб". Такие моменты подсвечивают ценность жизни. Чувствуешь, будто хотел пить, а тебе дали самую вкусную воду. Ничего не меняется, ты жил и до этого, но в тот момент появляется такой выразительный вкус жизни.

Я не верю в случайности, а верю в судьбу, и война – место, где это подтверждается. Смерть – неотделимая часть жизни, и этот переход от одного состояния к другому все равно произойдет. Здесь нет исключений. Твоя судьба найдет тебя в любом месте. Но смерть не конец, я в это верю. Как писал Хемингуэй в книге "Прощай, оружие!": "Война — это место, где все солдаты живы потому, что вокруг них происходит очень много случайностей". Лотереи, где ты выиграешь в 8/10 раз, нет.

Атака прошла, а ты в этом моменте снова и снова

— Человек после ранения еще долго живет в этом моменте. Момент ранения продолжает прокручиваться в голове снова и снова, словно заело пластинку, но его нужно проживать и избавляться. Начинается апатия к жизни, ты не видишь ни в чем смысла, потому что гражданский мир совсем другой на контрасте с боевыми действиями.

"Якудза" вместе с боевыми товарищами. Фото из личного архива бойца

Одно из направлений, которое я также выбрал, — оказывать психологическую помощь военным. Сейчас я учусь в Переяславском университете на психолога. Вместе со мной такое направление выбрал и мой товарищ, он ССОшник, мы вместе проходили лечение. Очень тяжело бывает ребятам вернуться и заниматься чем-нибудь в гражданской жизни. Очень долго не можешь найти свое течение. Именно при общении и поиске дела по душе защитники в тылу начинают оживать. Всем важно быть частью общества.

Духовная революция начнется с Украины и повлияет на весь мир

— Даже если мы где-то друг с другом ругаемся, то когда в наш дом приходят убийцы, нужно объединяться, и в единстве — колоссальная сила. Мир и союзники помогают, но никто не решит наших проблем за нас. Это наш путь. Таким и должен быть момент трансформации и роста сознания.

"Якудза" и журналистка Виктория Кушнир

Духовная революция начнется с Украины, затем она перейдет дальше и повлияет на весь мир. Я уверен, что это только начало нового духовного этапа. Война для всех, это общее дело, будет нелегко. Когда ты не видишь финиша, трудно двигаться уверенно, но это только кажется.

Наша задача двигаться сплоченно: не разделять военных и гражданских. Мы одна нация, каждый должен это помнить. Украинское солнце взойдет. Духовность – это память, необходимо, чтобы наша нация после войны ее не потеряла. В памяти нации должно оставаться единство.