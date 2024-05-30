"Море погибших деревьев": как сейчас выглядит заповедный Серебрянский лес, уничтоженный Россией (фото)

До вторжения россиян это был прекрасный уголок природы

Выжженная земля, мертвая природа и только тени от сгоревших стволов деревьев. Именно так выглядит Серебрянский лес на Луганщине. Лес, который до полномасштабного вторжения России в Украину был домом для множества животных и птиц и поражал своей красотой.

Фото того, каков лес сейчас поделился в социальной сети Х военнослужащий Юрий Горский. "Бесконечное море погибших деревьев", — подписал фотографию воин.

Шокирующие фотографии того, во что превратился когда-то зеленый лес, Горский публикует не впервые. Сейчас через лес проходит линия столкновения и среди теней деревьев идут ожесточенные бои.

Серебрянский лес также называют Кременным, из-за его близости к городу Кременная, что на Луганщине. Лес простирается более чем на 10 гектаров, и входит в территорию заказника местного значения "Серебрянский".

На территории леса идут ожесточенные бои. Силы обороны продолжают сражаться за каждый метр украинской земли. Оккупанты начали штурмовать этот участок через полгода после оккупации Кременной – осенью 2022 года. Однако блицкрига не получилось, воины ВСУ крепко держат оборону и не дают оккупантам претворить в жизнь свою цель — выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

В сети удалось найти фото того, как выглядел Серебрянский лес до Великой войны. Прекрасный и загадочный, как иллюстрация к сказке.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит "Эпицентр" в Харькове после российского обстрела с высоты птичьего полета. Корреспондент Телеграфа Ян Доброносов побывал на месте трагедии и показал фотографии и видео.