"Море загиблих дерев": як нині виглядає заповідний Серебрянський ліс, знищений Росією (фото)

До вторгнення росіян це був прекрасний куточок природи

Випалена землі, мертва природа і лише тіні від горілих стовбурів дерева. Саме так виглядає нині Серебрянський ліс на Луганщині. Ліс, який до повномасштабного вторгнення Росії в Україну був домівкою для безлічі тварин та птахів і вражав своєю красою.

Фото того, яким є ліс нині поділився у соціальній мережі Х військовослужбовець Юрій Горський. "Безкрає море загиблих дерев", — підписав світлину воїн.

Шокуючі світлини того, на що перетворився колись зелений ліс, Горський викладає не вперше. Наразі через ліс проходить лінія зіткнення і серед тіней дерев точаться запеклі бої.

Серебрянський ліс також називають Кремінським, через його близькість до міста Кремінна, що на Луганщині. Ліс простягається на понад 10 гектарів, та входить до території заказника місцевого значення "Серебрянський".

На території лісу точаться запеклі бої. Сили оборони продовжують битися за кожен метр української землі. Окупанти почали штурмувати цю ділянку за пів року після окупації Кремінної – восени 2022 року. Проте бліцкригу не вдалося, воїни ЗСУ міцно тримають оборону і не дають окупантам втілити у життя свою мету — вийти на кордони Луганської та Донецької областей.

В мережі вдалося знайти фото того, як виглядав Серебрянський ліс до Великої війни. Прекрасний та загадковий, ніби ілюстрація до казки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядає "Епіцентр" у Харкові після російського обстрілу, з висоти пташиного польоту. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці трагедії та показав фотографії та відео.