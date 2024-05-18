Одне попелище та руїни: як виглядає сьогодні Вовчанськ, звідки продовжують евакуювати людей (фото)

Росіяни знищують Вовчанськ як Бахмут та інші міста

У Харківській області, де армія РФ намагається наступати, триває евакуація жителів із Вовчанської громади. Саме місто Вовчанськ практично стерте з землі.

Про це повідомили у ДСНС Харківської області. А у мережі показали кадри зруйнованого Вовчанська з висоти пташиного польоту.

Евакуацію жителів небезпечних регіонів проводять рятувальники разом із поліцейськими, волонтерами та представниками місцевих громад. Загалом із прикордонної зони вже вдалося вивезти понад 9900 мешканців, з яких 2500 лише з Вовчанської громади.

У Telegram-каналі "Розвідка Ноєм" опублікував кадри Вовчанська з висоти пташиного польоту. На вулицях можна побачити розбиту техніку, а цілих будинків практично не лишилося. Там, де ще кілька тижнів тому жили люди, вирують пожежі після прильотів. На багатоповерхівках видно сліди кіптяви, вибиті всі вікна та знесені дахи. Деякі будинки зовсім зруйновані.

Російські солдати ні на день не припиняють обстріл прикордонних населених пунктів у Харківській області, як і свої спроби захопити нові території. У Вовчанську тривають бої у міській забудові на півночі населеного пункту. Росіяни не змогли серйозно просунутися на цьому напрямку за добу, хоч і були спроби прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугроватка-Стариця. Українські підрозділи у цьому районі посилюють оборону з метою покращення тактичного становища, кажуть у Генштабі ЗСУ.

Також "Телеграф" розповідав про те, що 17 травня росіяни скинули бомби на Харків. Є загиблі.