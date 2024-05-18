Одно пепелище и руины: как выглядит сегодня Волчанск, откуда продолжают эвакуировать людей (фото)

Россияне уничтожают Волчанск как Бахмут и другие города

В Харьковской области, где армия РФ пытается наступать, продолжается эвакуация жителей из Волчанской громады. Сам город Волчанск практически стерт с лица земли.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области. А в сети показали кадры разрушенного Волчанска с высоты птичьего полета.

Эвакуацию жителей опасных регионов проводят спасатели вместе с полицейскими, волонтерами и представителями местных громад. Всего из приграничной зоны уже удалось вывезти больше 9900 жителей, из которых 2500 только из Волчанской громады.

В Telegram-канале "Розвідка Ноєм" опубликовал кадры Волчанска с высоты птичьего полет. На улицах можно увидеть разбитую технику, а целых домов практически не осталось. Там, где еще несколько недель жили люди, бушуют пожары после прилетов. На многоэтажках видны следы копоти, выбиты все окна и снесены крыши. Некоторые дома и вовсе полностью разрушены.

Российские солдаты ни на день не прекращают обстрелы приграничных населенных пунктов в Харьковской области, как и свои попытки захватить новые территории. В Волчанске идут бои в городской застройке на севере населенного пункта. Россияне не смогли серьезно продвинуться на этом направлении за сутки, хотя и были попытки прорвать оборону наших войск на направлениях Глубокое-Липцы, Бугроватка-Старица. Украинские подразделения в этом районе усиливают оборону в целях улучшения тактического положения, говорят в Генштабе ВСУ.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что 17 мая россияне сбросили бомбы на Харьков. Есть погибшие.