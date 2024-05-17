"Пытаются выманить резерв ВСУ": Сырский рассказал, какая ситуация сейчас на Харьковщине (карта)

Линия активных боев расширилась на 70 км

Ситуация на фронте значительно усложнилась, а сама линия активных боевых действий расширилась. Враг готовится к тяжелым боям и пытается выманить резерв украинских защитников.

Об этом сообщил командующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что противник начал наступление раньше, чем планировал, ведь увидел, что ВСУ опрокидывают войска и укрепляют линии обороны.

"Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные усилия россияне сосредотачивают на направлении Стрилеча — Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом на Белый Колодец и развертыванием наступления в тыл наших войск.

Стрелки и Липцы на карте Deep State

Волчанск и Белый Колодец на карте Deep State

По данным главкома, россияне создали и значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск РФ Север, в состав которой вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов.

"Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил опрокидывание наших войск, однако, ему не удалось прорвать нашу оборону. Впрочем, мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится ", — отметил Сырский.

Он добавил, что при таких обстоятельствах украинским защитникам следует не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков, нанести россиян максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл по разным направлениям.

"Конечно, мы должны максимально эффективно использовать наше преимущество в ударных БПЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и точным огнем артиллерии. Именно этому вопросу, а также перегруппировке войск и упрощению системы всестороннего обеспечения была посвящена моя работа", — добавил главком.

Сырский отметил, что поработал во всех бригадах, ведущих боевые действия в Харьковской области, был в одном из батальонов, защищающего Волчанск. И принял все необходимые решения для обеспечения устойчивости и эффективности обороны.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Владимира Зеленского, украинский военным впервые за годы войны хватает артиллерийских боеприпасов. Этого удалось добиться даже до реализации чешской инициативы по поставке снарядов.