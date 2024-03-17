Это не удается даже США: Чехия нашла для Украины еще 700 тысяч снарядов, подробности

Боеприпасы покупают не у партнеров по НАТО

Чехия закупила около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые будут переданы украинской армии в ближайшее время. По чешской инициативе возможна покупка еще 700 тыс. боеприпасов, ведь страна договаривается о поставках не со странами Североатлантического альянса, а ищет партнеров по всему миру.

Помощь Чехии важна для Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые были вынуждены отступать из-за нехватки снарядов, стабилизировать фронт и восстановить преимущество на поле боя. Об этом говорится в статье издания The Wall Street Journal.

Чехия нашла еще 700 тысяч снарядов для ВСУ

Совместно с несколькими партнерами Чехия закупила для Украины уже 800 тысяч артиллерийских боеприпасов. Они были приобретены у разных поставщиков. Известно, что среди них 500 тысяч западного и 300 тыс. советского образца. В обозримом будущем их передадут ВСУ.

Чехия также нашла поставщиков, у которых можно приобрести порядка 700 тысяч снарядов для Украины. Больше возможностей будет, если увеличится финансирование.

По данным некоторых военных аналитиков, ВСУ понадобится около 200 тыс. снарядов разного калибра каждый месяц, чтобы одержать преимущество над Россией на поле боя.

В чем особенности чешкой инициативы

США, Франция и Германия фокусируются на наращивании внутреннего производства вооружения и боеприпасов. Чешская инициатива существенно отличается. Представители страны делают ставку на покупку уже имеющегося оружия.

Их работу можно назвать "тихой охотой" на снаряды. Они ездят в разные страны мира и заключают договоры на поставки. По данным издания, Чехия сотрудничает с десятками стран-производителей.

Она является посредником. Ее представители находят партнеров, договариваются с ними, а также организовывают поставки. Интересно, что среди продавцов есть и союзники России. Но Чехия обещает анонимность и скрывает поставщиков.

Подобное пытались провернуть и США с несколькими государствами Западной Европы, но их предложения были отклонены. Как Чехии удалось сделать то, что Штатам оказалось не по зубам? Интересно, но здесь свою роль сыграло прошлое страны, которая была бывшим советским сателлитом (независимое государство, находящееся под политическим влиянием другого государства).

Это позволило ей наладить контакт со странами Глобального юга. У них есть достаточно большие запасы вооружения еще со времен СССР, а также они могут производить оружие в больших масштабах.

Глава Eurasia Group Клифф Купчан относит к Глобальному югу такие страны как Бразилия, Индонезия, Саудовская Аравия, Индия, Турция, Индонезия и Южная Африка. На самом деле этот список гораздо шире. Большинство из государств, которых приобщают к этой когорте, когда-то были колониальными. Но их роль в современном мире стремительно растет. Считается, что уже к 2030 году на страны Глобального юга будет приходиться 3 самых сильных мировых экономики из четырех.

Отметим, что Чехия также планирует открыть завод в Украине по производству бронетехники, артиллерийских снарядов и не только. Под вопросом модернизация танков.

Ранее "Телеграф" сообщал о заявлении чешского президента насчет отправки войск в Украину. Петр Павел напомнил, что ВСУ сейчас защищают всю Европу.