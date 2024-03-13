Будет "в обозримом будущем": Кулеба сказал, когда Украина получит снаряды от Чехии

Чешская инициатива рассчитана на реализацию в течение всего года

Украинские защитники начнут получать снаряды по инициативе Чехии "в обозримом будущем". Но рассматриваются и другие инициативы по этому вопросу.

Такое заявление сделал глава МИД Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Михаилом Попшоем.

"На этой неделе у нас состоятся контакты с чешскими коллегами, где они подробно представят план поставок и как это будет все работать. Мы готовы к полному сотрудничеству и содействию", — сказал он.

Кулеба говорит, что украинские военные ощутят увеличение поставок снарядов уже "в обозримом будущем".

"То есть это не займет много месяцев. Но чешская инициатива рассчитана на реализацию в течение всего года. То есть первая часть снарядов начнет поступать в обозримой перспективе. А затем в течение года будут поступать дальше новые партии", — заявил он.

Также глава МИД добавил, что то, что касается других инициатив, "они есть".

"В частности, во время встречи в Вильнюсе мы обсудили одну из таких инициатив. Я призвал начать сегодня уже собирать средства на нее также. Потому что все должны помнить одну вещь: это не работает таким образом, что мы собрали средства на чешскую инициативу, выдохнули и сказали: "Мы все сделали". Чешская инициатива это хорошо, но недостаточно. Поэтому сегодня закрыли вопросы чешской инициативы, завтра уже должны закрывать финансовые вопросы других таких инициатив. Они есть и мы о них знаем, что недостает — это финансового ресурса ", — объяснил механизм Кулеба.

Кроме чешской инициативы в этом году, как сказал Кулеба, будут реализованы еще две подобные инициативы, "оккупанты в Украине будут испытывать более существенные проблемы на фронте".

Стоит отметить, что советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности и координатор инициативы Томаш Пояр заявил, что артиллерийские снаряды, которые будут закуплены по чешской инициативе, вероятно, начнут поставлять в Украину в начале лета. Он отметил, что на доставку боеприпасов в Украину уходит несколько недель. Однако координатор инициативы не захотел раскрывать происхождение артснарядов, то есть какая именно страна их производит. Пояр заявил, что Чехия ищет боеприпасы во всем мире, "где они доступны по разумной цене и качеству".

Ранее "Телеграф" писал, что президент Чехии Петр Павел снова высказался о присутствии войск НАТО в Украине. Он считает, что если войска НАТО будут оказывать поддержку непосредственно на территории Украины, это не будет нарушать никаких международных норм.