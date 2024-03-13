"Не хочу обещать невозможное": в Чехии рассказали, когда Украине ждать снарядов

Россия может попытаться сорвать поставки

Помощь Запада от "снарядного голода" украинских войск в войне с Россией увеличивается. Ведь артиллерийские снаряды, которые будут закуплены по чешской инициативе, вероятно начнут поставлять в Украину в начале лета.

Об этом сообщает агентство Euractive, ссылаясь на слова советника премьер-министра Чехии по национальной безопасности и координатор инициативы Томаша Пояра.

Он отметил, что на доставку боеприпасов в Украину уйдет несколько недель.

"Обещанные деньги должны поступить, и контракты должны быть заключены. Снабжение может начаться в июне", – сказал Пояр.

Однако координатор инициативы не захотел раскрывать происхождение артснарядов, то есть какая именно страна их производит. Пояр заявил, что Чехия ищет боеприпасы во всем мире, "где они доступны по разумной цене и качеству".

Советник также отметил, что координаторы инициативы ожидают от России попыток сорвать поставки боеприпасов в Украину. Поэтому все детали пытаются держать в секрете.

Между тем, во вторник, 12 марта, премьер-министр Чехии Петр Фиала на конференции НАТО заявил, что безопасность страны нельзя воспринимать как должное.

"Цель нашей инициативы – получить боеприпасы на мировых рынках, организовать финансирование и координировать доставку в Украину", – сказал он.

Он также добавил, что закупка 300 000 патронов была подтверждена, и еще 200 000 были обещаны. Цель – поставить боеприпасы в Украину в этом году.

"Я не хочу обещать невозможного, потому что даже в идеальной ситуации понадобятся месяцы, чтобы успешно доставить материал на передовую, где он больше всего нужен", — сказал Фиала во время конференции.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Чехии Петр Павел снова высказался о присутствии войск НАТО в Украине.