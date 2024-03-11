"Ничего не помешает": президент Чехии снова высказался о присутствии войск НАТО в Украине

Чехия призывает к расширению форм помощи, в частности к возможному присутствию войск на территории Украины.

Если войска НАТО будут осуществлять поддержку непосредственно на территории Украины, это не будет нарушать никаких международных норм. Такое убеждение выразил президент Чехии Петр Павел.

Свои мысли по этому поводу он озвучил в интервью Чешскому телевидению. Информацию передает Euractiv.

Чешский президент отметил, что необходимо четко различать развертывание боевых войск и возможное привлечение войск к определенной "вспомогательной" деятельности, в которой НАТО уже имеет опыт.

"Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, которая по сути была агрессией, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем сегодня, на территории Украины действовала тренировочная миссия НАТО, которая в свое время включала более 15 стран и насчитывала около 1000 человек", – напомнил Павел.

Он добавил, что с точки зрения международного права и Устава ООН, "ничто не мешало бы войскам стран-членов НАТО" помогать в работе в Украине.

Отвечая журналистам на вопрос, поддержал бы он привлечение войск НАТО для непосредственной помощи Украине на ее территории, Павел ответил, что не исключает дискуссии по этому вопросу.

По мнению чешского лидера, логичнее отправить на украинскую территорию несколько десятков инструкторов НАТО и там тренировать украинских солдат, чем перебрасывать тысячи военных в стары ЕС на обучение.

На прошлой неделе Павел на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Европа не должна ограничивать свои возможности для поддержки Украины, которая борется против российской агрессии. Сам Макрон перед этим заявлял, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину.

Ранее "Телеграф" писал, что для отражения российских атак и освобождения своей территории Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов, а не гипотетическое развертывание иностранных войск. Они, как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, также столкнутся с нехваткой боеприпасов.