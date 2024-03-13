"Не хочу обіцяти неможливого": у Чехії розповіли, коли Україні очікувати снарядів

Росія може намагатися зірвати постачання

Допомога Заходу від "снарядного голоду" українських військ у війні з Росією збільшується. Адже артилерійські снаряди, які будуть закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть поставляти до України на початку літа.

Про це повідомляє агентство Euractive, посилаючись на слова радника прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки та координатор ініціативи Томаша Пояра.

Він зауважив, що на доставку боєприпасів в Україну треба кілька тижнів.

"Обіцяні гроші мають надійти, і контракти повинні бути укладені. Постачання може початися в червні", – сказав Пояр.

Проте координатор ініціативи не захотів розкривати походження артснарядів, тобто яка саме країна їх виготовляє. Пояр заявив, що Чехія шукає боєприпаси у всьому світі, "де вони доступні за розумною ціною та якістю".

Радник також зауважив, що координатори ініціативи очікують від Росії спроб зірвати постачання боєприпасів в Україну. Саме тому усі деталі намагаються тримати в секреті.

Тим часом у вівторок, 12 березня, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на конференції НАТО заявив, що безпеку країни не можна сприймати як належне.

"Мета нашої ініціативи — отримати боєприпаси на світових ринках, організувати фінансування та координувати доставку в Україну", — сказав він.

Він також додав, що закупівля 300 000 патронів була підтверджена, і ще 200 000 були обіцяні. Мета – поставити боєприпаси в Україну цього року.

"Я не хочу обіцяти неможливого, тому що навіть в ідеальній ситуації знадобляться місяці, щоб успішно доставити матеріал на передову, де він найбільше потрібен", — сказав Фіала під час конференції.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Чехії Петр Павел знову висловився про присутність військ НАТО в Україні.