"Нічого не завадить": президент Чехії знову висловився про присутність військ НАТО в Україні

Чехія закликає до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності військ на території України.

Якщо війська НАТО будуть здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм. Таке переконання висловив президент Чехії Петр Павел.

Свої думки щодо цього він озвучив в інтерв’ю Чеському телебаченню. Інформацію повідомляє Euractiv.

Чеський президент зазначив, що необхідно чітко розрізняти розгортання бойових військ та можливе залучення військ до певної "допоміжної" діяльності, в якій НАТО вже має досвід.

"Слід пам’ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча й у набагато менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла тренувальна місія НАТО, яка свого часу включала понад 15 країн та налічувала близько 1000 осіб ", — нагадав Павел.

Він додав, що з точки зору міжнародного права та Статуту ООН "нічого не завадило б військам країн-членів НАТО" допомагати в роботі в Україні.

Відповідаючи журналістам на запитання, чи підтримав би він залучення військ НАТО для безпосередньої допомоги Україні на її території, Павел відповів, що не виключає дискусії з цього питання.

На думку чеського лідера, логічніше відправити на українську територію кілька десятків інструкторів НАТО і там тренувати українських солдатів, ніж перекидати тисячі військових до старих ЄС на навчання.

Минулого тижня Павел на спільній прес-конференції з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що Європа не має обмежувати свої можливості для підтримки України, яка бореться проти російської агресії. Сам Макрон перед цим заявляв, що "не можна виключати" ймовірне відправлення західних військ в Україну.

Раніше "Телеграф" писав, що для відображення російських атак та звільнення своєї території Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів, а не гіпотетичне розгортання іноземних військ. Вони, як зазначив глава МЗС України Дмитро Кулеба, також зіштовхнуться із нестачею боєприпасів.