Виключати не можна, але… Макрон пояснив заяву щодо введення військ Франції в Україну

Не виключати — не означає не робити

Президент Франції Еммануель Макрон пояснив свою заяву про відправлення французьких військових в Україну. За його словами, визнання такої можливості не означає, що таке рішення вже ухвалено.

Про це лідер Франції сказав в ефірі телеканалу BFMTV. В обговореннях щодо відправлення військових з країн НАТО наразі ще не було досягнуто спільного рішення. Проте все одно виключати таку ймовірність не можна в жодному разі.

"Не виключати чогось — не означає робити це. Ви зараз стоїте переді мною, а не обідаєте за своїм столом. Але ви не виключаєте, що в певний момент сядете обідати за свій стіл, тому що вам потрібно харчуватися", – сказав президент Франції журналістам.

Зауважимо, що, за словами Макрона, Франція готова відправити війська зокрема у випадку, якщо росіяни прорвуть фронт у напрямку Одеси, або Києва. Макрон використав карти, щоб проілюструвати парламентарям, як це може бути та за яких умов. Це, за даними іноземних ЗМІ, тільки один з можливих варіантів перекидання французських військ на допомогу Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що для відбиття російських атак і звільнення своєї території Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів, а не гіпотетичне розгортання іноземних військ. Вони, як зазначив голова МЗС України Дмитро Кулеба, так само стикнуться з нестачею боєприпасів.