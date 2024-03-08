Исключать нельзя, но… Макрон объяснил заявление о введении войск Франции в Украину

Не исключать – не значит не делать

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил свое заявление об отправке французских военных в Украину. По его словам, признание такой возможности не означает, что такое решение уже принято.

Об этом лидер Франции сказал в эфире телеканала BFMTV. В обсуждениях по отправке военных из стран НАТО пока еще не было достигнуто совместного решения. Однако все равно исключать такую вероятность нельзя ни в коем случае.

"Не исключать чего-то — не значит делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в какой-то момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться", – сказал президент Франции журналистам.

Заметим, что, по словам Макрона, Франция готова отправить войска в том случае, если россияне прорвут фронт в направлении Одессы или Киева. Макрон использовал карты, чтобы проиллюстрировать парламентариям, как это может быть и при каких условиях. Это, по данным иностранных СМИ, только один из возможных вариантов опрокидывания французских войск в помощь Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что для отражения российских атак и освобождения своей территории Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов, а не гипотетическое развертывание иностранных войск. Они, как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, также столкнутся с нехваткой боеприпасов.