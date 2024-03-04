Макрон говорив серйозно: Генштаб Франції пропонував НАТО обговорити відправку військ в Україну – деталі від ЗМІ

У Парижі до відмови не дослухалися

Заяви президента Франції про відправку військ в Україну, ймовірно, були серйозними. Це підтверджує лист начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, який той днями відправив своїм колегами по НАТО.

Про це пише Politico. За даними журналістів, у листі була пропозиція розглянути розміщення військ Альянсу в Україні. Йдеться про можливість створення коаліції охочих взяти на себе певні завдання від України, включаючи укомплектування оборонних систем, навчання сил у країні, початок кібероперацій та розмінування.

"Жоден військовий лідер не надішле такого роду листа без явної підтримки з боку вищого політичного керівництва своєї країни", — йдеться у матеріалі.

Втім, як каже співрозмовник видання, кожен союзник відреагував запеклим "Якого біса?". Він також зазначив, що у Парижі до відмови не прислухалися, чи "можливо, вона навіть не хвилювала" французьке керівництво, після чого з аналогічною ініціативою виступив Макрон.

Як писав "Телеграф", слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що військові країни можуть бути направлені в Україну, викликали неоднозначну реакцію світового суспільства. Але спецназівці та співробітники інших спецслужб перебували в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Тому французькі спецназівці можуть бути направлені Францією в Україну, щоб захищати "деякі території України та обмежити удари з боку Росії".