В Париже к отказу не прислушались

Заявления президента Франции об отправке войск в Украину, вероятно, были серьезными. Это подтверждает письмо начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, которое тот на днях отправил своим коллегами по НАТО.

Об этом пишет Politico. По данным журналистов в письме было предложение рассмотреть размещение войск Альянса в Украине. Речь идет возможности создания коалиции желающих взять на себя определенные задачи от Украины, включая укомплектование оборонительных систем, обучение сил в стране, начало киберопераций и разминировании.

"Ни один военный лидер не отправит такого рода письмо без явной поддержки со стороны высшего политического руководства своей страны", — говорится в материале.

Впрочем, как говорит собеседник издания, каждый союзник отреагировал яростным "Какого черта?". Он также отметил, что в Париже к отказу не прислушались, или "возможно, он даже не волновал" французское руководство, после чего с аналогичной инициативой выступил Макрон.

Как писал "Телеграф", слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что военные страны могут быть направлены в Украину, вызвали неоднозначную реакцию мирового общества. Но спецназовцы и сотрудники других спецслужб находились в Украине с начала полномасштабного вторжения. Поэтому французские спецназовцы могут быть направлены Францией в Украину, чтобы защищать "некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России".