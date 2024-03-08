Французські війська можуть опинитися в Україні: Макрон назвав умову

Це тільки один з варіантів, коли французські військові можуть опинитися в Україні

Французські війська можуть бути введені в Україну для допомоги Збройним силам в тому випадку, якщо російським терористам вдасться прорвати фронт у напрямку Одеси або Києва. Президент Франції Еммануель Макрон не виключив такого варіанту під час зустрічі з лідерами парламентських партій 7 березня.

Про це пише французське видання L'Independant із посиланням на заяву, яку зробив національний секретар Комуністичної партії Франції Фаб’єн Руссель. Зазначається, що це тільки один з можливих варіантів перекидання французських військ на допомогу Україні.

За словами Макрона, Франція готова відправити війська зокрема у випадку, якщо росіяни прорвуть фронт у напрямку Одеси, або Києва. Макрон використав карти, щоб проілюструвати парламентарям, як це може бути та за яких умов.

Зазначимо, що нещодавно Еммануель Макрон, якого раніше звинувачували у повільності та нерішучості, зробив гучну заяву щодо введення військ НАТО в Україну. Проте лідери інших країн альянсу поспішили відповісти відмовою. Більшість із них заявили, що не будуть направляти своїх військових до України.

У Франції можуть відправити солдатів в обхід альянсу. Саме це питання обговорювалося у Єлисейському палаці 7 березня. Прем’єр-міністр країни Габріель Атталь також підтримує ідею президента.

Раніше Макрон зробив ще низку гучних заяв. Він закликав партнерів активізуватися у наданні допомоги Україні та заявив, що в Європі "доречно не бути боягузом". Він також підтримав ідею запровадження податку на доходи від російських заморожених активів.