Чехія придумала, як надати Україні обіцяні боєприпаси: ідею підтримали у Франції, – Bloomberg

Низка країн вже прилюдно заявила про підтримку ініціативи

Чехія запропонувала закупити боєприпаси для України за межами ЄС. Так, ЄС зможе швидко надати Києву 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. калібру 122 мм.

Франція, як лідер оборонної промисловості ЄС, підтримала таку ініціативу. Про це пише Bloomberg.

За даними видання, президент Франції Еммануель Макрон вже цього тижня оголосить про свою обіцянку підтримати пропозицію Чехії. Про це повідомили журналістів люди, знайомі із цим питанням.

Bloomberg пише, що Німеччина, Нідерланди та Данія приєдналися до Франції та підтримали план закупівлі боєприпасів, що не входять до ЄС. Макрон ніби обговорить цю пропозицію з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою під час поїздки до Праги 5 березня.

У чеському уряді заявили, що Канада та Данія пообіцяли приєднатися до закупівлі снарядів. Таку можливість розглядає влада Литви та Латвії.

Польща також висловила готовність приєднатись до цього плану.

Очікується, що пізніше цього тижня відбудеться окреме обговорення міністрів оборони та закордонних справ ЄС з метою вироблення деталей.

Видання зазначає, що союзники України з ЄС щосили намагаються виконати зобов'язання щодо постачання Києву військової техніки у делікатний момент війни.

Раніше Франція наполягала на тому, щоб закупівлі були зосереджені лише на місцевому виробництві, а не спрямовувалися за межі ЄС.

Втім, заклик Чехії підвищує перспективу того, що Європа звернеться до збройових компаній у Південній Кореї, Туреччині та Південній Африці.

Одне з джерел повідомило, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель окремо зазначив, що Корея може отримати замовлення на снаряди.

Цифра в 450 тис. снарядів, за даними одного з дипломатів, була названа під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Чехія знайшла за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які необхідні Україні. За її планом доставити 800 тисяч снарядів країна зможе за лічені тижні. Однак для цього потрібна підтримка та фінансування інших країн.

Європейський Союз намагається зібрати 1,5 мільярда доларів на закупівлю сотень тисяч артилерійських снарядів для ЗСУ.