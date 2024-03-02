Китай допоміг? Військовий експерт розкрив цікаві деталі про нові російські снаряди

Вигадані в Радянському Союзі, снаряди були вдосконалені

Деградація російської військової промисловості настільки значна, що росіянам довелося отримати ліцензійний дозвіл від Китаю на виробництво осколково-фугасних боєприпасів. Як наслідок, армія РФ вже використовує нові 122-мм постріли ОФ-56ІМ-1.

Про це пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зазначає, що так само цілком можливо, що росіяни просто скопіювали розробку китайців і без ліцензії, адже постачання цієї зброї саме з Китаю малоймовірне.

Насамперед Коваленко зауважує, що ОФ-56ІМ-1 є копією радянських Д-30, але лише еволюціонував він у Китаї.

"От тільки якщо у росіян класичний ОФ-462 не еволюціонував за час існування російського ВПК, то китайці не тільки створили широку номенклатуру різних ОФ пострілів для своєї Д-30, а й значно покращили їх характеристики, в тому числі завдяки внесенню конструктивних змін. Саме такі зміни помічаються в ОФ-56ІМ-1", — зазначає військово-політичний оглядач.

Він пише, що приєднання Китаю до Ірану та КНДР, які вже передають зброю Росії, цілком можливе.

"Річ у тому, що в Росії розвиток галузі боєприпасів, м’яко кажучи, деградував. Навіть хвалений 152-мм "Краснопіль" це безбожно застаріла розробка радянських часів, з сумнівною концепцією вражаючого імпульсу і до сором’язливо-низької ударної швидкості 230 м не плід російського збройового "генія". Хоча російський збройовий "геній" навіть до такого не зміг дійти, продовжуючи рефлексувати на сорокарічний "Краснопіль", але не про те йдеться", — пише Коваленко.

На його думку, РФ або отримала від Китаю ліцензію на виробництво копії їх 122-мм ОФ Type 96, або якимось чином отримала доступ до розробки і скопіювала її.

"Пряме постачання з Китаю викликають сумніви, але нічого не можна виключати. Хоча, якби вони почалися, то таких снарядів було б у зоні БД уже кожен другий постріл, враховуючи можливості ВПК КНР", — зазначає експерт.

Також він зазначив, що раніше Китай копіював радянські зразки озброєнь, але зараз "настав час, коли деградуючий ВПК Росії копіює китайські розробки, створені на базі радянських/російських зразків".

Раніше "Телеграф" писав, що Північна Корея призупинила постачання боєприпасів до Росії морським шляхом. Можливо, це пов’язано з проблемами виробництва в КНДР або логістичними труднощами.