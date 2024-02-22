Як довго зможе воювати Росія? Скільки ресурсів має армія Путіна

За нинішніх темпів виснаження Кремль зможе продовжувати наступ на Україну ще кілька років.

Упродовж 10 років українська армія дає відсіч російським військам, які вважалися одними з найбоєздатніших у світі. Із лютого 2022 року Україна протистоїть Москві на найдовшій з часів Другої світової війни лінії фронту. Це — боротьба на виснаження, перебіг якої багато в чому залежить від ресурсів, які протиборчі сили мають у своєму розпорядженні.

"Телеграф" проаналізував дані західних аналітиків та розвідувальних служб, аби з’ясувати, скільки і чого Москва має у своєму арсеналі.

Москва має план дій до 2026 року

Російські збройні сили, ймовірно, досягнуть свого піку наприкінці цього року, а протягом 2025-го зіткнуться з низкою викликів. Такого висновку дійшли фахівці Лондонського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI). На думку аналітиків, Кремль досі має на меті підкорення України — і планує зробити це за три етапи:

1 — тиск по всій лінії фронту з метою вичерпання боєприпасів і особового складу ЗСУ;

2 — злам рішучості міжнародних партнерів продовжувати надавати Україні військову допомогу:

"Після того, як військова допомога буде значно обмежена, а українські запаси боєприпасів вичерпаються, Росія має намір розпочати подальші наступальні операції, щоб досягти значних – хоча й повільних – успіхів на полі бою", — підкреслюють експерти.

3 — використання територіальних завоювань як важелів впливу на Київ, аби змусити капітулювати на російських умовах.

За прорахунками Кремля, перемоги над Україною треба досягти до 2026 року — принаймні на це вказують обсяги планування оборонного виробництва. "У Москви є чіткий план того, як вона налаштована діяти далі", — зазначають британські аналітики. Російська теорія перемоги ймовірна, якщо міжнародні партнери України не зможуть належним чином забезпечити ЗСУ ресурсами.

До пів мільйона особового складу на окупованих територіях

Російська армія почала 2023 рік із погано організованими силами, що налічували приблизно 360 тисяч військовослужбовців. До початку українського наступу в червні 2023 року їхня чисельність зросла до 410 тисяч. Станом на початок 2024 року оперативне угруповання військ РФ на окупованих Росією територіях налічує 470 тисяч військовослужбовців.

Противник виконує майже 85% цілей із залучення сил на фронт, тому Кремль вважає, що зможе протриматися в такому темпі до наступного року.

"Підрозділи виводять з фронту, коли вони зазнають до 30% втрат. Саме тоді настає момент, коли підрозділ вважаються неефективними", — йдеться у звіті RUSI.

Хоча російські війська зараз не проводять широкомасштабних наступальних операцій, їм доручено проводити менші тактичні атаки, що завдають постійних втрат ЗСУ і дозволяють захоплювати й утримувати позиції.

Що по бойовій техніці, артилерії та ракетах?

За даними британських аналітиків, російське угруповання в Україні має приблизно 4780 одиниць ствольної артилерії, з яких 20% — самохідні установки; 1130 установок РСЗВ; 2060 танків; 7080 інших бойових броньованих машин (ББМ), в основному МТ-ЛБ, БМП і БТР. Повітряні сили складаються з 290 вертольотів, з яких 110 — ударні, і 310 реактивних літаків.

У середньому на рік РФ постачає своїм військам близько 1500 танків і 3000 ББМ різних типів. Російське виробництво ракет також зросло. Наприклад, на початку 2023 року Росія виробляла шість ракет 9М723 "Іскандер" на місяць, при цьому тримаючи 50 одиниць в запасах.

"Росія не лише використовувала значну кількість цих ракет щомісяця з літа 2023 року, а й збільшила свій арсенал до майже 200 балістичних ракет 9М723 і 9М727 "Іскандер". Подібну картину можна спостерігати і для інших основних типів ракет, таких як Х-101", — підрахували аналітики з Лондона.

За деякими д аними, високопоставлені російські військові чиновники недавно відвідували концерн "Тактичне ракетне озброєння" у Московській області, щоб обговорити темпи виробництва та підкреслити важливість підтримки та збільшення поставок.

Значну частину техніки, відправленої на поле бою в Україну, росіяни розконсервували зі своїх запасів. За оцінками британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, протягом 2023 року РФ змогла підняти зі складів від 1180 до 1828 танків різних типів і модифікацій і ще близько 2700 бойових машин піхоти та бронетранспортерів.

Що стосується авіації, 2023 року росіяни отримали принаймні мінімум два Су-30, шість Су-34М, десять Су-35 і невстановлену кількість нових Су-57.

"Росія зможе продовжувати наступ на Україну за нинішніх темпів виснаження ще два-три роки, а може, й довше", — вважають в Інституті стратегічних досліджень.

Інфографіка "Телеграфу"

Проблеми ВПК Росії

РФ стикається із дефіцитом боєприпасів, особливо 220 мм снарядів для РСЗВ "Ураган" та артилерійських снарядів калібру 152 мм. Повітряно-космічні війська Росії зіштовхуються з браком досвідчених пілотів — втрати російського авіаційного екіпажу становлять 159 осіб.

Водночас у RUSI вважають, що РФ зможе підтримувати стабільний обсяг виробництва до 2024 року, однак до 2026-го вичерпає більшість наявних запасів. Серед причин — проблеми з довговічністю та надійністю промислового виробництва.

"Серед танків та інших ББМ, наприклад, приблизно 80% не є новими, а відремонтованими й модернізованими за рахунок російських військових запасів", — вважають експерти.

Іншим вразливим місцем Росії є велика залежність від західних деталей. Навіть враховуючи м’якість санкцій та схеми з їхнього обходу, вартість компонентів для російського оборонного сектору зросла на 30%, і РФ вдалося лише стабілізувати поставки, а не розширити їх.

Найсерйознішим обмеженням для противника є виробництво боєприпасів. Міністерство оборони РФ оцінило свої потреби на 2024 рік у приблизно 4 мільйони 152 мм і 1,6 мільйона 122 мм артилерійських снарядів. Натомість російська промисловість цьогоріч очікує збільшити виробництво 152 мм снарядів лише до 1,3 млн одиниць, а 122 мм — усього до 800 тисяч.

"Щоб і надалі безперебійно забезпечувати свої збройні сили, Росії доведеться використати збережені про запас 3 млн боєприпасів, хоча більшість із них у поганому стані", — вважають британські аналітики.

Як підрахувала розвідка Естонії, все ж збройні сили Росії мають у три-чотири рази більше боєприпасів на добу, аніж українські війська. Естонці підтверджують, що цього року росіяни зосередяться на виробництві нових снарядів:

"Тим часом Україна робить ставку на боєприпаси, поставлені із західних країн, де зростання виробничих потужностей порівняно з військово-промисловим комплексом Росії, значно повільніше. Можна сказати, що західні поставки боєприпасів в Україну 2024 року "не встигатимуть" за поставками, доступними ЗС РФ".

Заводи працюють у три зміни

Аби досягти поставлених цілей, РФ значно мобілізувала свою оборонну промисловість. За даними норвезької розвідки, на більшості стратегічних підприємств запроваджено три зміни. Відновлюється робота навіть законсервованих заводів.

При цьому норвежці попереджають про можливість "великого російського наступу" вже цього року:

"Росія перебуває в процесі відновлення потенціалу для продовження війни проти України, включаючи зброю та техніку для сухопутних військ. Також прискорюються темпи виробництва ракет і ударних безпілотників, аби зберегти здатність атакувати райони за лінією фронту, українські населені пункти та критичну інфраструктуру. Збільшення виробництва зброї та матеріальних засобів, реорганізація сил і постійне поповнення особового складу можуть прокласти шлях до великого російського наступу 2024 року", — вважає розвідка Норвегії.

Кремль не лише може продовжувати війну в Україні, а й закладає підґрунтя для швидкого відновлення своїх ресурсів у разі закінчення бойових дій.

"Росія скоротила час, необхідний для відновлення боєздатності до довоєнного рівня, до трьох-п'яти років".

Заплановані витрати Москви на оборону на 2024 рік є безпрецедентними в історії Росії: вони зросли на 48 млрд доларів, тобто на 61% порівняно з 2023 роком. Офіційний оборонний бюджет РФ становить 118,5 млрд доларів, або майже 30% видатків держбюджету 2024 року.

Москва готується до протистояння із Заходом

У Європі вже неодноразово лунали заяви, що такі масштабні інвестиції сил і ресурсів у військову сферу можуть свідчити про плани Кремля вести війну не лише з Україною, а потенційно — і з країнами НАТО.

Наприкінці 2022 року міністр оборони Росії Шойгу заявив про плани провести кардинальні зміни в структурі збройних сил РФ: реформувати військове управління, створити додаткові частини та з’єднання майже в усіх видах військ і збільшити чисельність особового складу до 1,5 млн військовослужбовців. Росіяни планують завершити це протягом трьох-чотирьох років і представляють як відповідь на розширення НАТО.

Згідно зі свіжими норвезькими розвідданими, Кремль планує "відродити" Московський і Ленінградський військові округи та сформувати нові підрозділи в Карелії. Також створити кілька нових піхотних і повітряно-десантних дивізій.

Естонська розвідка вважає, що РФ налаштована на можливий конфлікт з НАТО "протягом наступного десятиліття".

"Метою Росії є досягнення військового домінування в регіоні Балтійського моря. Російська військова реформа передбачає значне збільшення російських сил біля кордону з Естонією в найближчі роки", — б’ють на сполох фахівці.

Однак усі розуміють, що успіх і строки російської військової реформи значною мірою залежать від перебігу війни в Україні.

"Якщо Росії вдасться здійснити реформу, НАТО може зіткнутися з масовою армією радянського типу в наступне десятиліття. Ця армія, ймовірно, буде технологічно поступатися силам оборони союзників по Альянсу в більшості сфер, за винятком можливостей радіоелектронної боротьби та завдавання ударів на великі відстані. Однак її військовий потенціал може бути значним завдяки розмірам, вогневій потужності (включаючи артилерію та численні недорогі безпілотники), бойовому досвіду та резервам", — прогнозують естонці.

Аби захиститися від подібної армії, війська західних союзників повинні мати значно вищий рівень підготовки та укомплектування боєприпасами й технікою, аніж зараз. При цьому найкращий спосіб уникнути прямого конфлікту із путінською армією – зупинити Росію раз і назавжди в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" разом із військовими та експертами розбирався, чого чекати від третього року війни.