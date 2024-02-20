"На полі бою побачимо Т-34": три причини, чому у Росії виникають труднощі з озброєнням

Пік виробництва зброї у ворога вже пройдений

Не лише Україна зіткнулась з нестачею боєприпасів та зброї, Росія теж має труднощі з озброєнням через стагнацію (застій) військово-промислового комплексу (ВПК). Це змусить її використовувати стару техніку, зокрема і танки Т-34.

Пік виробництва озброєння у Росії вже пройдений, бо масштабні вливання коштів у ВПК були короткостроковими. Початок рецесії (спад виробництва) очікується вже в найближчі місяці, що може змусити ворога "розконсервувати" стару техніку, розповів військовий аналітик Олег Жданов в коментарі "Телеграфу".

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Росія буде змушена відновлювати старі зразки озброєння, а не виготовляти нове. І на це є три вагомих причини.

Неможливість отримати прямий доступ до потрібних комплектуючих. Відсутність необхідного обладнання. Брак кваліфікованих кадрів.

"Вони вже зараз відновлюють танки Т-55 і все йде до того, що ми побачимо на полі бою Т-34. Спостерігається тенденція до зниження якості, погіршення тактико-технічних характеристик техніки і озброєння", ― сказав Жданов.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що США введуть санкції проти РФ через смерть Навального. Повний перелік обмежень стане відомим 23 лютого.