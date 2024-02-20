"Немає жодних обмежень": Боррель прокоментував ідею купувати снаряди для України не в Євросоюзі

Попри те, що ЄС надає перевагу власній промисловості, якщо країни-члени знаходять, де купити снаряди швидше – їм не забороняють їх купувати

Держави-члени Європейського Союзу можуть замовляти артилерійські снаряди за межами ЄС, якщо це робиться в межах плану забезпечення України боєприпасами. Офіційно будь-яких обмежень на це не існує.

Про це заявив високий представник з питань дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками зустрічі голів МЗС країн ЄС. За його словами, міністри цього разу зосередились на питанні забезпечення України снарядами та збільшенні постачать.

Боррель зазначив, що у 2023 році Євросоюз уклав 60 рамкових контрактів для розміщення замовлень на артилерійські снаряди з представниками європейської оборонної промисловості. Також ЄС забезпечив фінансування для виконання цих контрактів.

"Але якщо у країн-членів є спосіб отримати боєприпаси на міжнародному ринку, якщо хтось може поставити ці боєприпаси швидше, дешевше і простіше, – немає жодних обмежень. Ми ніколи не говорили, що це буде лише для європейської промисловості. Очевидно, що ми будемо надавати їй пріоритет. Але якщо хтось має кращу пропозицію, будь ласка, використовуйте її", – резюмував він.

Тим часом, як вже писав "Телеграф", Чехія знайшла спосіб дістати 800 тисяч артилерійських снарядів для України. Але для цього потрібне фінансування.

Також військовий завод Rheinmetall AG незабаром з'явиться в Україні. Йдеться про підприємство німецького концерну з виробництва артилерійських снарядів, з якими останнім часом у ЗСУ виникають проблеми.