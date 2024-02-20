"Нет никаких ограничений": Боррель прокомментировал идею покупать снаряды для Украины не в Евросоюзе

Несмотря на то, что ЕС предпочитает собственную промышленность, если страны-члены находят, где купить снаряды быстрее – им не запрещают их покупать

Государства-члены Европейского Союза могут заказывать артиллерийские снаряды вне ЕС, если это делается в рамках плана обеспечения Украины боеприпасами. Официально каких-либо ограничений на это не существует.

Об этом заявил высокий представитель по вопросам дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС. По его словам, министры на этот раз сосредоточились на вопросе обеспечения Украины снарядами и увеличении снабжения.

Боррель отметил, что в 2023 году Евросоюз заключил 60 рамочных контрактов по размещению заказов на артиллерийские снаряды с представителями европейской оборонной промышленности. Также ЕС обеспечил финансирование для выполнения этих контрактов.

"Но если у стран-членов есть способ получить боеприпасы на международном рынке, если кто-то может поставить эти боеприпасы быстрее, дешевле и проще — нет никаких ограничений. Мы никогда не говорили, что это будет только для европейской промышленности. Очевидно, что мы будем предоставлять ей приоритет. Но если у кого-то есть лучшее предложение, пожалуйста, используйте его", – резюмировал он.

Между тем, как уже писал "Телеграф", Чехия нашла способ достать 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Но для этого нужно финансирование.

Также военный завод Rheinmetall AG в скором времени появится в Украине. Речь идет о предприятии немецкого концерна по производству артиллерийских снарядов, с которыми в последнее время у ВСУ возникают проблемы.