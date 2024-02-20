"На поле боя увидим Т-34": три причины, почему у России возникают трудности с вооружением

Пик производства оружия у врага уже пройден

Не только Украина столкнулась с нехваткой боеприпасов и оружия, у России тоже есть трудности с вооружением из-за стагнации (застоя) военно-промышленного комплекса (ВПК). Это заставит ее использовать подержанную технику, в том числе и танки Т-34.

Пик производства вооружения в России уже пройден, потому что масштабные вливания средств в ВПК были краткосрочными. Начало рецессии (спад производства) ожидается уже в ближайшие месяцы, что может заставить врага "расконсервировать" старую технику, рассказал военный аналитик Олег Жданов в комментарии "Телеграфу".

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Россия будет вынуждена восстанавливать старые образцы вооружения, а не производить новые. И на это есть три веские причины.

Невозможность получить прямой доступ к требуемым комплектующим. Отсутствие требуемого оборудования. Нехватка квалифицированных кадров.

"Они уже сейчас восстанавливают танки Т-55 и все идет к тому, что мы увидим на поле боя Т-34. Наблюдается тенденция к снижению качества, ухудшению тактико-технических характеристик техники и вооружения", — сказал Жданов.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что США введут санкции против РФ из-за смерти Навального. Полный перечень ограничений станет известен 23 февраля.