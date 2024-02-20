Мобилизация. Перевооружение. Переговоры. Чего ждать от третьего года войны?

2024-й, вероятно, будет для Украины не менее сложным, чем первый год полномасштабного вторжения

Второй год большой русско-украинской войны подходит к концу. В 2023 году Украина теряла и освобождала свои территории, разочаровывалась в контрнаступлении и проводила блестящие операции в глубоком тылу врага, договаривалась об истребителях F-16 с крупнейшими западными скептиками и не находила общий язык из-за зерна с ближайшими союзниками.

Следующий военный год обещает стать не менее контрастным и сложным, чем предыдущий. Политическая турбулентность в Европе и США неизбежно повлияет на объемы военной и финансовой поддержки Украины со стороны коллективного Запада, а кадровые перестановки в высшем военном руководстве нашего государства могут коренным образом изменить подход командования к ведению боевых действий.

К чему украинцам нужно готовиться на третьем году полномасштабной войны, а на что лучше даже не надеяться — "Телеграф" спрашивал у военнослужащих ВСУ, ветеранов российско-украинской войны и военных аналитиков.

Фронт потребует всеобъемлющей мобилизации ресурсов в тылу

Следующий военный год будет очень тяжелым и, возможно, станет решающим, считает экс-командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар", ветеран войны Евгений Дикий.

По словам бывшего военного, по состоянию на февраль 2024 Украина оказалась перед угрозой такого же масштаба, как это было в начале полномасштабной войны, но уже в совсем других условиях.

– Начало войны мы встретили совершенно не подготовленными, однако и россияне пришли не на настоящую войну, а на фактически карательную операцию, чем нам удалось воспользоваться. С тех пор Россия признала нас действительно серьезным врагом и начала действовать в соответствии с этим: с самой большой мобилизацией после 1945 года, переводом всей экономики на военные рельсы и несоизмеримо большими ресурсами, чем в 2022 году.

Вместо этого мы, вдохновленные победами 2022-го года и тем, что сломали России планы "специальной операции", фактически упустили 2023-й. Вместо того чтобы так же втягиваться в полноценную великую войну с очень серьезным и очень опасным врагом, мы почему-то решили, что победа у нас в кармане. К сожалению, это совсем не так,– говорит Евгений Дикий в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, на пороге третьего года мы столкнулись с еще одной проблемой, которая стала неожиданностью даже для наших врагов, говорит ветеран. Речь идет о блокировании Дональдом Трампом финансовой и военной помощи Украине со стороны США.

Учитывая дефицит необходимой номенклатуры и катастрофическую нехватку людей в ВСУ, обойтись без системных изменений в вопросе мобилизации ресурсов – как человеческих, так и финансовых – Украине не удастся, считает Евгений Дикий.

Пока же наблюдается скорее создание видимости этого процесса: "законопроекты военного времени" переписывают чуть ли не еженедельно, но фактически в канун второй годовщины великой войны в Украине действует мобилизационное законодательство образца 2021-го года.

– В 2024 году Россия попытается нас добить. Да, несравнимо более высокой ценой, чем это могло произойти в 2022-м, но они готовы ее платить. Вопрос: готовы ли мы платить свою цену за то, чтобы не дать им это сделать? Готовы ли все отказаться от привычной жизни и бросить все силы на борьбу с врагом? Именно от этого будет зависеть, каким будет 2024 год и, по большому счету, конечный результат.

У нас очень серьезные шансы на победу, но если и дальше будем жить с огромным отрывом тыла от фронта, ресурс тех, кто сейчас держит оборону, закончится еще до конца 2024-го и шансы на отражение этого нашествия будут снижаться в геометрической прогрессии с каждым месяцем. Кто бы ни командовал нашим войском – Залужный, Сырский или Наполеон – с дефицитом людей и снарядов побеждать крайне сложно, – говорит ветеран.

Завершение войны 2024 победой Украины экс-военный считает чудом, на которое всегда можно надеяться. Впрочем, реальных оснований для этого нет. Объективная оценка ситуации показывает, что скоро завершить войну мы можем лишь, если проигрываем ее. В противном случае следует настраиваться на то, что третий год не станет последним военным для Украины.

Переговоры возможны, но ставку следует делать на перевооружение

Ни в 2024-м, ни в 2034-м, ни даже после смены власти в Кремле Россия не откажется от имперских амбиций, намерений захватить нашу страну и уничтожить украинскую государственность, уверен офицер ВСУ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

По словам военного, сегодняшняя риторика Владимира Путина и информация о намерениях России сесть за стол переговоров, чтобы сделать паузу в войне или заключить перемирие все чаще появляющуюся в западной прессе, дает повод думать, что переговоры 2024-го все же возможны.

– Я не исключаю, что эти публикации правдивы. Не исключаю даже, что высшее политическое руководство обеих стран действительно может пойти на дипломатическое урегулирование вопроса, как это было с зерновым соглашением. Дело не в том, что это лучший выход или в том, что этого хотят наши граждане. Дело в том, что экономики воюющих государств истощаются, а на Западе очень заинтересованы в прекращении боевых действий.

В то же время вероятность таких шагов никоим образом не гарантирует какого-либо приемлемого для нас результата. Даже если политики заключат соглашение о прекращении огня и объявят перемирие, это будет только большая пауза перед новым актом агрессии, – говорит Мирослав Гай в комментарии "Телеграфу".

Вне сценария с "мирными переговорами" развитие событий во многом будет зависеть от объемов военной и финансовой помощи нам от Европейского Союза и Соединенных Штатов, а также экономической ситуации в самой России и ее способности возобновлять свой военный потенциал, говорит офицер.

Речь идет не только о человеческом мобилизационном ресурсе (ведь он в РФ достаточно велик), но и о работе ВПК, наличии элементной базы для ракетного вооружения и дронов, производстве снарядов, финансовой возможности привлекать наемников.

С учетом того, что Россия не выпускает ни одной продукции со 100% локализованным циклом, ее обороноспособность будет полностью зависеть от эффективности западных санкций и экономической блокады.

– Пока РФ зарабатывает деньги на продаже нефти и других недр и пока она может тратить эти средства на закупку компонентов, минуя санкции, я не вижу причин для завершения войны с их стороны. Им нужна разве что пауза для восстановления больших потерь, особенно среди офицерского состава, но в общем-то, останавливаться им ни к чему.

Что касается повышения нашей обороноспособности – перспективы неоднозначны и развитие событий будет зависеть от многих аспектов. Во-первых, от результатов дебатов о помощи Украине, которые продолжаются в США между Демократической и Республиканской партией. Во-вторых, от снятия или продолжения блокирования Венгрией предоставление нам экономической и военной поддержки со стороны ЕС, – говорит Мирослав Гай.

Для повышения мощности собственного ВПК Украине необходимы средства, трудовой ресурс (достаточное количество инженеров, конструкторов и рабочих) и физическая возможность закупок элементной базы или необходимых компонентов для производства.

По словам военного, последний аспект особенно сложен. Так, имеющиеся мощности в разных странах мира (например, четыре завода по изготовлению боеприпасов советского образца в Болгарии или система производства 155-мм снарядов в США) способны за год производить продукцию в количестве, которое тратит Украина за месяц.

– Во всем мире сейчас нет предприятий, способных производить номенклатуру в тех объемах и темпах, в которых она тратится в Украине. Чтобы нарастить мощности, нужны средства, люди и время. Специфическое оборудование для таких предприятий производится под заказ, а весь цикл создания занимает около года в лучшем случае.

И это только объективные причины. У нас есть еще и внутренние проблемы – с своевременным формированием, выполнением оборонного заказа и как результат подписанием контрактов на закупку или поддержанием собственного производства, например. Работа над улучшением менеджмента – это то, чем нам также следует заниматься, – говорит военный.

По словам Мирослава Гая, учитывая непредсказуемость политических, экономических и технических условий, в которых Украине придется воевать в 2024-м, о завершении войны в ближайший год пока говорить нельзя.

Вынужденный переход к обороне "на зубах"

Одним из главных событий 2024 года должна стать передача Украине истребителей F-16. Впрочем, без комплексного вооружения нашей армии эти самолеты не принесут ВСУ ожидаемой пользы, считает военный аналитик Олег Жданов.

По словам эксперта, в третий год войны россияне будут решать ближайшие задачи: оккупацию территорий, которые они ранее провозгласили Российской Федерацией, но потеряли. Речь идет об административных границах Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

– Возможно, Херсонская область будет интересовать их меньше других, ведь ее оккупация связана с форсированием Днепра, а у оккупантов недостаточно сил и средств для этого. Если события будут развиваться по их плану, возможна попытка создания так называемой буферной зоны на 100-150 км вокруг этих областей, о которой говорил Путин, — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Если вторая половина 2022-го и первое полугодие 2023-го были достаточно удачными для Украины в смысле освобождения территорий, то в последнее время нас все чаще испытывают неудачи: потеря Бахмута, Авдеевки и туманные перспективы для Купянска, на который оккупанты могут бросить еще больше ресурсов после захвата Авдеевки

По словам Олега Жданова, если в ближайшее время на Западе не начнут наращивать темпы и объемы военной помощи Украине, то не исключено, что эта печальная и опасная тенденция может сохраниться.

– Дай нам боже выстоять 2024 год. Второй Рамштайн подряд проходит, а прорыва в плане поставки техники и вооружения для нас нет. Есть решение текущих вопросов: снабжение средств ПВО и ракет к ним, но это не наступательное оружие. В таких условиях нам придется перейти к исключительно оборонной стратегии.

Получение F-16 могло бы существенно повлиять на ход боевых действий, но при отсутствии необходимых вооружений у сухопутных войск появление истребителей сыграет роль только для оборонной стратегии от воздушного нападения противника. Самолеты без танков победить нам не помогут, – говорит аналитик.

Впрочем, относительно хорошая новость состоит в том, что, по словам Олега Жданова, дефицит техники в украинской армии обусловлен не физической несостоятельностью партнеров передать ее ВСУ, а отсутствием политической воли у западных лидеров. В отличие от строительства новых заводов, решение этой проблемы теоретически может произойти достаточно быстро.

Военный эксперт объясняет: в Европе и США нет дефицита военной техники. Открыв перед Украиной склады вооружения, наши союзники могли бы спокойно восстанавливать стратегические запасы, не волнуясь из-за возможного проигрыша Украины и нападения России уже на Европу.

– В ЕС нам предлагают ждать, пока развернется производство, чтобы увеличить поставки боеприпасов в 2-3 раза. На это уйдет год. За счет чего мы должны держаться все это время? В США на складах стоят 4 тысячи танков Abrams. Что мешает президенту без всяких финансирований и изменения законов дать распоряжение о передаче их Украине? Подходящие механизмы существуют.

Дефицит людей не является для нас критическим аспектом. Мы можем провести информационную кампанию по мотивации населения и мобилизовать даже 500 тысяч. Мы можем найти деньги, просмотрев расходную часть бюджета на учреждения, необоснованно нуждающиеся в миллиардах гривен на содержание. Ну, мобилизуем, оденем, обеспечим, а дальше что? Воевать нечем, – говорит эксперт.

Между тем у России также возникают трудности с вооружением.

Масштабные вливания денег в ВПК были краткосрочными и пик производства уже пройден. По словам Олега Жданова, сегодня в РФ наблюдается стагнация военно-промышленного комплекса, а в ближайшие месяцы специалисты ожидают начало рецессии.

Перекрытие прямого доступа к комплектующим, нехватка квалифицированных кадров и отсутствие оборудования для производства современных образцов вооружения со временем неизбежно приведут к возвращению Минобороны РФ в практику восстановления более старых образцов техники.

– Они уже сейчас восстанавливают танки Т-55, и все идет к тому, что мы увидим на поле боя Т-34. Наблюдается тенденция к снижению качества, ухудшению тактико-технических характеристик техники и вооружения, отмечает Олег Жданов.

Третий год войны не обещает Украине легких решений и скорейшего завершения боевых действий. Силам обороны придется удерживать фронт в условиях острого дефицита техники и людей, а остальным гражданам – продолжать работать под массированными ракетными атаками, чтобы оказывать посильную помощь защитникам на передовой.

Судя по всему, решающим аспектом в 2024-м станет эффективность работы высшего политического руководства нашего государства в убеждении западных лидеров бросить все имеющиеся ресурсы на поддержание боевой способности Украины.