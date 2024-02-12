Мирные соглашения и позиционная война – опасны: командир "Волков да Винчи" четко объяснил почему

Путин и Россия рассчитывают на истощение не только Украины

Наратив о том, что победа в войне, которую россияне начали против Украины, настанет должен понемногу отходить. Пока важно понимать, что война действительно будет затяжной.

Но активная фаза не должна перейти в позиционную, так как это снижает мотивацию бороться. Такое мнение высказал украинский военный и командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов в интервью ТСН.

По его словам, победы следует ждать в ближайшие годы и готовиться к очень затяжной и тяжелой войне.

"Мы должны понимать, что Путин и Россия рассчитывают на наше истощение, на истощение наших партнеров. Постоянный этот нарратив, что вот-вот, их уже почти перестают поддерживать, им уже почти не дают ничего, у них почти ничего нет. То есть они реально готовят людей, что они воюют на истощение, и они реально это делают. И снова повторюсь: маленькая советская армия никогда не победит большую советскую армию. Если чисто по ресурсу человеческому, финансовому и так далее, у них он гораздо больше", — сказал командир.

Филимонов подчеркнул, что россиянам действительно более выгодна война в долгую. И россиянам важно сейчас обрести какой-то мир или хотя бы перемирие, чтобы подготовиться, исправить ошибки, подготовить личный состав, вооружиться и напасть с новыми силами.

Но Украину мирные договоренности не устроят.

"Тот, кто говорит о мире, об остановке войны, остановке боевых действий — это предатели. Я говорю сразу, потому что у нас одна дорога — это убивать их. И нам нужно убивать их хотя бы десять тысяч в месяц", — заметил известный военный. .

По его словам, если ликвидированных россиян будет меньше, то будут проблемы. Ведь когда украинцы убивают подготовленных и мотивированных оккупантов, то на замену им приходят неподготовленные. А это деморализует россиян, отмечает Филимонов.

"Поэтому нам нужно их постоянно убивать. Все время, что мы их перестанем убивать, поставим на паузу, они научатся, перегруппируются, вооружатся, починятся, отдохнут и начнутся по-новому", — говорит военный.

Нам же важно не действовать по такому сценарию, хоть и отдохнуть перед нападением – это нормально.

"А если, скажем, все, война закончилась. Люди скажут, зачем мобилизоваться? Там же война уже закончилась, потому что она позиционная, вообще не интересная, по три выстрела. Как это было с минскими договорённостями. Люди начинают расслабляться, разбегаться, а в нас действительно люди уставшие. Для нас это негатив. Нам нужны боевые действия, чтобы нам помогали партнеры ", — объясняет командир.

Но это не значит, что Украине выгодно, чтобы россияне нападали. Важно другое.

"Нам выгодно, чтобы Россия покинула нашу территорию, но она не покинет. Если Россия не будет наступать, то наступать придется нам. Если Россия будет наступать, то, я считаю, нам будет эффективнее держать активную оборону и уничтожить как можно больше россиян, а затем опять же наступать", — добавил Филимонов.

Ранее "Телеграф" писал, что опытный украинский военный и командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов предполагает, что РФ снова может пойти в атаку на Киев. Его это не удивит.