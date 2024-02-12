Мирні угоди та позиційна війна - небезпечні: командир "Вовків да Вінчі" чітко пояснив чому

Путін і Росія розраховують на виснаження не тільки України

Наратив про те, що перемога у війні, яку росіяни розпочали проти України, настане має потроху відходити. Наразі важливо розуміти, що війна дійсно буде затяжною.

Але активна фаза не має перейти в позиційну, адже це знижує мотивацію боротись. Таку думку висловив український військовий та командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов в інтервʼю ТСН.

За його словами, перемоги варто чекати у найближчі роки й готуватись до дуже затяжної та важкої війни.

"Ми маємо розуміти, що Путін і Росія розраховують на наше виснаження, на виснаження наших партнерів. Постійний цей наратив, що ось-ось, їх вже майже перестають підтримувати, їм вже майже не дають нічого, в них майже там нічого немає. Тобто вони реально готують людей, що вони воюють на виснаження, і вони реально це роблять. І знову повторюсь: маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Якщо чисто по ресурсу людському, фінансовому і так далі, в них він набагато більший", — сказав командир.

Філімонов наголосив, що росіянам дійсно вигідніша війна в довгу. І росіян важливо зараз здобути якийсь мир або хоча б перемирʼя, щоб підготуватися, виправити помилки, підготувати особовий склад, озброїтись і напасти з новими силами.

Але Україну мирні домовленості не влаштують.

"Той, хто каже про мир, про зупинку війни, зупинку бойових дій — це зрадники. Я кажу відразу, бо в нас одна дорога — це вбивати їх. І нам треба вбивати їх хоча б десять тисяч на місяць", — зауважив відомий військовий.

За його словами, якщо ліквідованих росіян буде менше, то будуть проблеми. Адже коли українці вбивають підготовлених та мотивованих окупантів, то на заміну їм приходять непідготовлені. А це деморалізує росіян, зазначає Філімонов.

"Тому нам треба їх постійно вбивати. Весь час, що ми їх перестанемо вбивати, поставимо на паузу, вони навчаться, перегрупуються, озброються, полагодяться, відпочинуть і почнуться по-новому", — каже військовий.

Нам же ж важливо не діяти за таким сценарієм, хоч і відпочити перед нападом — це нормально.

"А якщо, скажімо, все, війна закінчилася. Люди скажуть, навіщо мобілізуватись? Там же війна вже закінчилася, бо вона позиційна, взагалі не цікава, по три постріли. Як це було з мінськими домовленнями. Люди починають розслаблятись, розбігатись, а в нас справді люди втомлені. Для нас це негатив. Нам потрібні бойові дії, щоб нам допомагали партнери", — пояснює командир.

Але це не означає, що Україні вигідно, аби росіяни нападали. Важливо інше.

"Нам вигідно, щоб Росія покинула нашу територію, але вона не покине. Якщо Росія не буде наступати, то наступати доведеться нам. Якщо Росія буде наступати, то, я вважаю, нам буде ефективніше тримати активну оборону і знищити якомога більше росіян, а потім знову ж таки наступати", — додав Філімонов.

Раніше "Телеграф" писав, що досвідчений український військовий та командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов припускає, що РФ знову може піти в атаку на Київ. Його це не здивує.