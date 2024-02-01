"Будет интересно": Буданов заинтриговал прогнозом по войне

Разведчик считает, что война закончится "восстановлением справедливости и возвращением утраченного".

Следующие полгода на фронте будут интересными. При этом особых изменений, вероятнее всего, не произойдет.

Об этом начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сказал в интервью каналу CNN. Он отметил, что не видит большого потенциала для изменения линии фронта в краткосрочной перспективе.

"Следующие шесть месяцев будут интересными, поскольку в этот период закончится продолжающееся наступление России на линии фронта. Восстановим справедливость", — сказал Буданов.

В то же время он предположил, что атаки на российскую инфраструктуру могут усилиться. Отказавшись признать причастность Украины к атакам дронов в России, он заявил, что такие операции "вполне возможны".

"Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что в этот план включены все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации" — добавил он.

Глава ГУР подчеркнул, что вероятные изменения закончится "восстановлением справедливости и возвращением утраченного".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Кирилл Буданов сделал прогноз по войне в Украине, заявив, когда ВСУ могут пойти в следующее наступление.