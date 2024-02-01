"Буде цікаво": Буданов заінтригував прогнозом по війні

Розвідник вважає, що війна закінчиться "відновленням справедливості та поверненням втраченого".

Наступні пів року на фронті будуть цікавими. При цьому особливих змін, найімовірніше, не станеться.

Про це начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов сказав в інтерв’ю каналу CNN. Він зазначив, що не бачить великого потенціалу для зміни лінії фронту у короткостроковій перспективі.

"Наступні шість місяців будуть цікавими, оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту. Відновимо справедливість", — сказав Буданов.

Водночас він припустив, що атаки на російську інфраструктуру можуть посилитися. Відмовившись визнати причетність України до атак дронів у Росії, він заявив, що такі операції "цілком можливі".

"Гіпотетично існує план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що до цього плану включені всі основні об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти військової інфраструктури Російської Федерації" — додав він.

Глава ГУР підкреслив, що ймовірні зміни закінчиться "відновленням справедливості та поверненням втраченого".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кирило Буданов зробив прогноз щодо війни в Україні, заявивши, коли ЗСУ можуть піти у наступний наступ.