The Washington Post: решающее оружие в войне в Украине – не танки, авиация и ракеты, а кое-что другое

"Тумана войны", покрывавшего театр боевых действий сотни лет, больше не существует

Два года войны в Украине, которая, наконец, зашла в "позиционный тупик", демонстрируют значительное уменьшение роли привычных вооружений в боевых действиях. Танки, пилотируемая авиация, ракеты, вертолеты уже не имеют преимущества на поле боя – королями там стали беспилотники и сверхсовременные цифровые системы управления боем.

Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на статьи, опубликованные главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным и экс-руководителем генерального штаба российской армии Юрием Балуевским. Издание отмечает, что оба генерала сделали почти одинаковые оценки – в частности, что цифровая разведка и современные системы наведения переписали правила боевых действий.

Главный вывод – "тумана войны", веками охватывавший театр боевых действий, больше не существует. Любая группировка войск, любое их перемещение, военные объекты и производства, логистические работы и создание фортификаций – ничто не остается без внимания спутников и беспилотников.

Кроме того, российский визави Залужного пишет, что война в Украине стала беспрецедентным испытанием для российской армии, которое она пока проваливает. Украинская противовоздушная оборона фактически превосходит российскую авиацию, которая теперь должна осторожно летать даже над собственной территорией. Танки, бронемашины, артиллерия, большая концентрация войск – теперь это легкая мишень, а не преимущество в битве, поэтому российские войска вынуждены действовать маленькими группами и почти без поддержки военной техники.

Балуевский признает давно очевидное – артиллерия НАТО имеет огромное преимущество над российскими пушками, а беспилотники стали одним из главных видов оружия в этой войне. На основе этого он делает вывод, что Россия должна активно овладевать новыми правилами войны.

Залужный, в свою очередь, обеспокоен тем, что Украина испытывает трудности из-за союзников – они не способны оперативно пополнять запасы боеприпасов украинской армии, а также не могут через два года войны определить приоритеты поддержки. Поэтому единственным шансом для Украины переломить ход боевых действий в свою пользу остаются беспилотники.

"Лучшим оружием сегодня, по мнению российских и украинских генералов, могут быть небольшие, дешевые системы, такие как "вид от первого лица", или летящие на цели беспилотники FPV, как крошечные террористы-смертники, и их почти невозможно остановить. Жуткий факт заключается в том, что эти бесшумные убийцы могут быть куплены и использованы практически любым участником боевых действий в любой точке земного шара", – пишет издание.

Таким образом, отмечают журналисты, США и НАТО должны сделать свои выводы. Поддержку Украины следует сосредоточить именно на высокотехнологичном вооружении. В то же время, США и НАТО должны больше внимания уделять беспилотным системам вооружения, которые показали свою эффективность.

"Оружие, которое вызывает бесконечные дебаты, такие как танки и истребители F-16, менее важно, чем беспилотники, зенитные системы и средства радиоэлектронной борьбы", — резюмирует газета.

Напомним, что накануне Главнокомандующий ВСУ опубликовал новую статью в CNN, где рассказал о важности технологического перевооружения. В колонке он указал на необходимость разработки новой философии войны. Много внимания он уделил созданию высокоэффективного оружия и планам на 2024 год.

Ранее "Телеграф" писал, как менялись задачи войны, исходя из статей Валерия Залужного. В новом он сосредоточился на важности избавления от стереотипного мышления.