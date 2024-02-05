Украина показала на World Defence Show 2024 разведывательный БПЛА "Гор": что он может

Дрон уже используют в Сухопутных войсках.

Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд с 4 февраля принимает World Defence Show 2024, на котором представлена и Украина. На международную выставку оружия повезли не только большие разработки типа САУ "Богдана" или различных бронемашин, но и дроны, среди которых "Лелека", "Гор" и т.д.

Об этом пишет "ДефэнсЭкспресс". Разработкой дрона "Гор", предназначенного для разведки занимавшихся в Airlogix, рассказывает "Милитарный". Его первый прототип взлетел на небо в мае 2022 года. С того времени совершенствовался и дополнялся, меняли материал оболочки, добавляли изменения в "начинке". На беспилотнике — одна из самых мощных камер. В декабре 2022 года беспилотник был опробован под действием РЭБ.

Развед-беспилотник доделывали по рекомендациям по передовой

Характеристики дрона "Гор":

Назначение – разведка и корректировка артиллерии

Продолжительность нахождения в воздухе — 2-2,5 часа,

Дальность полета — 150 км,

Дальность сохранения управления — 30-40 км,

Высота полета дрона — 3500 м.

Всего в комплекс входят станция управления и три беспилотника. У дрона есть ночная и дневная камера.

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