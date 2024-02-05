Україна показала на World Defence Show 2024 розвідувальний БПЛА "Гор": що він може
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Дрон вже використовують в Сухопутних військах
Столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд з 4 лютого приймає World Defence Show 2024, на якому представлена й Україна. На міжнародну виставку зброї повезли не тільки великі розробки на кшталт САУ "Богдана" чи різноманітних бронемашин, а й дрони, серед яких "Лелека", "Гор" тощо.
Про це пише "ДефенсЕкспрес". Розробкою дрона "Гор", що призначений для розвідки займались у Airlogix, розповідає "Мілітарний". Його перший прототип злетів в небо в травні 2022 року. З того часу — вдосконалювався та доповнювався, змінювали матеріал оболонки, додавали зміни у "начинці". Наразі на безпілотнику — одна з найпотужніших камер. В грудні 2022 року безпілотник випробували під дією РЕБ.
Характеристики дрона "Гор":
- Призначення — розвідка та коригування артилерії
- Тривалість знаходження в повітрі — 2-2,5 години,
- Дальність польоту — 150 км,
- Дальність збереження керування — 30-40 км,
- Висота польоту дрона — 3500 м.
Загалом в комплекс входять станція управління та три безпілотники. У дрона є нічна та денна камера.
Раніше "Телеграф" розповідав про отримання Україною парома-амфібії від Франції. Він може сам перевозити важку бронетехніку на інший бік водойми чи стати частиною мосту.