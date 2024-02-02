Франція надасть Україні пором-амфібію: що він може

Машину можна використовувати як пором або міст, залежно від потреб

Сили оборони України отримають не тільки німецькі всюдиходи підвищеної прохідності, а й французькі пороми EFA. Очікується, що Україна отримає 8 таких машин. Кожен пором призначений для переправ транспортних засобів вагою до 70 тонн. Проте він може об'єднуватися із іншими машинами та утворювати міст.

EFA або Engin de Franchissement de l'Avant, що перекладається як передовий апарат для переправ, — це транспортна машина для переправ через річку, яка використовується бойовими саперами французької армії. EFA є комбінованим понтонним мостом і транспортним засобом-амфібією одночасно. За потреби кілька EFA можна об’єднати в лінію, щоб створити традиційний понтонний міст.

У поромному варіанті EFA може вмістити один важкий танк або два середніх танка на вантажній площі 96 кв м. Він здатний здійснити від 10 до 12 перетинів за одну годину на відрізку 100 м і від 8 до 10 перетинів на 200 м. Для безперервного переходу достатньо 4 машин і 15 хвилин, щоб побудувати 100-метровий міст. Особливістю EFA є можливість руху вперед та назад без розвороту. Наразі операторами таких машин є Об’єднані Арабські Емірати та Франція.

Характеристики EFA:

Екіпаж — 4 людини

Маса — 42,6 т

Довжина — 12,60 м

Ширина — 4,05 м

Висота — 4,20 м

Дальність руху — приблизно 630 км

Максимальна швидкість по дорозі — 85 км/год

Спорядження на суші, спуск і підготовка до посадки вдень і вночі — 6 хвилин

Для 100-метрового мосту (4 EFA), що починається з місця дороги, потрібна затримка 15 хвилин.

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