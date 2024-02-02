Цікавий функціонал: експерт пояснив, як Україна може використати бомби GLSDB

GLSDB дозволять Україні дотягнутися до тих російських тилів, куди раніше HIMARS не добивали

Американські керовані бомби GLSDB, які Україна отримала від США, мають дуже цікавий функціонал та займуть свою окрему нішу в номенклатурі українського озброєння. Бомби можна запускати з реактивних систем залпового вогню М142 HIMARS та М270, а також вони можуть літати на відстань до 150 кілометрів, що навіть більше, ніж стандартні ракети американських РСЗВ.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ. За його словами, нові бомби будуть мати значно вищу ефективність, ніж стандартні снаряди для РСЗВ від США.

"З’єднання між собою реактивного розгінного блоку від М26 і бомби малого діаметра від GBL39 130-кілограмової, по суті, дає змогу не лише збільшити дальність і точність, оскільки це бомба, що планує, може повертатися, маневрувати в повітряному просторі тощо, а й це і потужніша бойова частина з куди більшим руйнівним потенціалом", – сказав він.

GLSDB можна застосовувати по значно ширшому спектру цілей, куди стандартні ракети для HIMARS не дістають. Але це буде вплив на "середню зону" російського тилу – нові бомби не є замінником звичайної артилерії, функції у них зовсім інші.

"Коли ми говоримо про необхідність надання снарядів, то ми маємо на увазі не тільки реактивні снаряди, а й здебільшого йдеться про ствольну артилерію, тобто ближню зону до 30 км і більше, тому замінити артилерію вони не зможуть. GLSDB виконуватимуть виключно свій функціонал, якого в нас до того не було", – резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна вже 31 січня може отримати новітні бомби GLSDB від США, яких немає навіть на озброєнні американської армії. Пентагон у відповідь на публікації у ЗМІ підтвердив, що США нададуть таку зброю Україні, однак із міркувань безпеки точних термінів розкривати не став.