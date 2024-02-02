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Интересный функционал: эксперт объяснил, как Украина может использовать бомбы GLSDB

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Управляемые бомбы GLSDB летают на 150 км Новость обновлена 02 февраля 2024, 04:49
Управляемые бомбы GLSDB летают на 150 км. Фото US Army

GLSDB позволят Украине дотянуться до тех российских тылов, куда раньше HIMARS не добивали.

Американские управляемые бомбы GLSDB, полученные Украиной от США, имеют очень интересный функционал и займут свою отдельную нишу в номенклатуре украинского вооружения. Бомбы можно запускать из реактивных систем залпового огня М142 HIMARS и М270, а также они могут летать на расстояние до 150 километров, что даже больше, чем стандартные ракеты американских РСЗО.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, новые бомбы будут иметь гораздо более высокую эффективность, чем стандартные снаряды для РСЗО от США.

"Соединение между собой реактивного разгонного блока от М26 и бомбы малого диаметра GBL39, 130-килограммовой, по сути, позволяет не только увеличить дальность и точность, поскольку это планирующая бомба может возвращаться, маневрировать в воздушном пространстве и т.д., а и это и более мощная боевая часть с куда большим разрушительным потенциалом", – сказал он.

GLSDB можно применять по значительно более широкому спектру целей, куда стандартные ракеты для HIMARS не достают. Но это будет влияние на "среднюю зону" российского тыла – новые бомбы не являются заменителем обычной артиллерии, функции у них совсем другие.

"Когда мы говорим о необходимости предоставления снарядов, то мы имеем в виду не только реактивные снаряды, но и в основном речь идет о ствольной артиллерии, то есть ближней зоне до 30 км и более, поэтому заменить артиллерию они не смогут. GLSDB будут выполнять исключительно свой функционал, которого у нас до этого не было", – резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина уже 31 января может получить новейшие бомбы GLSDB от США, которых нет даже на вооружении американской армии. Пентагон в ответ на публикации в СМИ подтвердил, что США предоставят такое оружие Украине, однако из соображений безопасности точных сроков раскрывать не стал.

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