Не тільки зброя: українські винахідники навчили ШІ розпізнавати повітряні цілі (відео)

Вже майже 200 систем слідкують за повітряним простором по Україні

Штучний інтелект змінює війну і мова не тільки про його використання на полі бою. Серед сучасних українських розробок кластера brave1 — система акустичних сенсорів Zvook. За допомогою штучного інтелекту ця система визначає повітряні цілі та розрізняє крилаті ракети від дронів та гелікоптерів, що ворог використовує для атак по Україні.

Таку систему створили військовослужбовці125-ї Окремої бригади ТрО разом з львівськими it-вцями. "Мілітарний" зазначає, що виявляти ворога може система на малих та середніх висотах. Відрізняє гелікоптер від "шахеда" штучний інтелект за звуком двигуна.

"Схожі методи виявлення вже застосовувалися, та ми додали інновацію — використання штучного інтелекту, як засобу швидкого навчання наших сенсорів для виявлення нових типів цілей, — розповів молодший сержант 125-ї Окремої бригади ТрО Мар’ян Сулим. Модель штучного інтелекту використовується для ідентифікації, щоб зрозуміти, чи це взагалі повітряна ціль, і додатковий крок — ще її класифікація".

Факт виявлення з координатами та звуковим файлом передаються в систему ситуаційної обізнаності. В Україні вже розміщені та працюють 180 таких сенсорів. При цьому проєкт не зупиняється, а сенсори вдосконалюють. Деякі компоненти досі не виробляють промислово, а роблять методом 3D друку саме через постійне удосконалення конструкції.

Технічні характеристики Zvook

Параболічне дзеркало діаметром 50 см виконує роль фокусування звуку на мікрофон, що забезпечує підсилення у 2-3 рази. Звук потрапляє в сенсор з мікрокомп'ютером всередині. Там вже працює ШІ, що проводить класифікацію. Zvook працює цілодобово, без огляду на погодні умови. Акустичні сенсори розміщують на вежах мобільного оператора, також на мобільних мережах вибудована мережа з військовим захистом для передачі даних про небезпеку. Під’єднати свою мережу можуть на тільки до 3G чи LTE, а й до Starlink.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання штучного інтелекту у дронах. Комплекс БПЛА Saker Scout діє так: є один флагманський дрон, який розпізнає ворожу ціль та вказує на неї іншим дронам, які вже її підривають.