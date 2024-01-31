Не только оружие: украинские изобретатели научили ИИ распознавать воздушные цели (видео)

Уже около 200 систем следят за воздушным пространством по Украине

Искусственный интеллект сменяет войну и речь не только о его использовании на поле боя. Среди современных украинских разработок кластера brave1 – система акустических сенсоров Zvook. С помощью искусственного интеллекта эта система определяет воздушные цели и отличает крылатые ракеты от дронов и вертолетов, которые враг использует для атак по Украине.

Такую систему создали военнослужащие 125-й Отдельной бригады ТРО вместе с львовскими itшниками. "Милитарный" отмечает, что обнаруживать врага может система на малых и средних высотах. Отличает вертолет от "шахеда" искусственный интеллект по звуку двигателя.

"Сходные методы обнаружения уже применялись, и мы добавили инновацию — использование искусственного интеллекта, как средства быстрого обучения наших сенсоров для выявления новых типов целей", — рассказал младший сержант 125-й Отдельной бригады ТрО Марьян Сулим. Модель искусственного интеллекта используется для идентификации, чтобы понять, это ли вообще воздушная цель, и дополнительный шаг — еще ее классификация".

Факт обнаружения с координатами и звуковым файлом передаются в систему ситуационной осведомленности. В Украине уже размещено и работает 180 таких сенсоров. При этом проект не останавливается, а сенсоры совершенствуются. Некоторые компоненты до сих пор не производят промышленно, а делают методом 3D печати именно из-за постоянного усовершенствования конструкции.

Технические характеристики Zvook

Параболическое зеркало диаметром 50 см выполняет роль фокусировки звука на микрофоне, что обеспечивает усиление в 2-3 раза. Звук попадает в сенсор с микрокомпьютером внутри. Там уже работает ИИ, проводящая классификацию. Zvook работает круглосуточно, не смотря на погодные условия. Акустические сенсоры размещают на башнях мобильного оператора, а также на мобильных сетях выстроена сеть с военной защитой для передачи данных об опасности. Подключить свою сеть могут не только к 3G или LTE, но и к Starlink.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании искусственного интеллекта в дронах. Комплекс БПЛА Saker Scout действует так: есть один флагманский дрон, распознающий враждебную цель и указывающий на нее другим дронам, которые уже ее подрывают.