Рус

Німеччина надасть Україні шведський всюдихід Bandvagn: що він може

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Всюдихід Bandvagn 206 Новина оновлена 01 лютого 2024, 08:39
Всюдихід Bandvagn 206

Всюдихід може працювати будь-де за вражаючих температурних умов -46 до +49 градусів за Цельсієм

Потужний, надпрохідний та місткий — все це можна сказати про всюдихід на гусеницях Bandvagn 206 (BV206). Це шведська дволанкова бронемашина, що була розроблена Haegglunds (наразі входить в BAE Systems). Чотири таких багатоцільових всюдиходів увійдуть у черговий транш військової допомоги від Німеччини.

За даними "АрміяІнформ", всюдихід мають 37 країн світу. Ця машина вражає компактність та місткістю — може перевозити 17 солдатів одночасно. В передньому відділенні шість людей, а в задньому — 11.

У Bandvagn 206 є три основні модифікації — "швидка", із ношами у вантажному відділенні, протипожежна, броньований транспортний засіб. На відміну від інших версій, що забезпечують захист від уламків та куль, броньований захищає від снарядів малого калібру.

Характеристики всюдихода Bandvagn 206

  • Гусеничний всюдихід BV-206 складається з двох секцій
  • Озброєння — 7,62 мм або 12,7 мм кулемет
  • Може проїхати водні ділянки місцевості без попередньої підготовки
  • Для видалення води є спеціальні насоси
  • Для плавання піднімається додатковий щиток
  • Робочий діапазон температур -46 до +49 градусів Цельсія.
Характеристики всюдихода Bandvagn 206
Характеристики всюдихода Bandvagn 206

Зазначається, що причіп всюдихода Bandvagn 206 можна адаптувати. Радар контрбатарейної боротьби та артилерійської розвідки ARTHUR (Artillery Hunting Radar) в Об'єднаних силах вже змонтований на його базі.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання штучного інтелекту в розпізнаванні ворожих цілей в повітрі. Спеціальні радари уловлюють звуки дронів, ракет, гелікоптерів та літаків, розпізнають їх та повідомляють з координатами.

Теги:
#Зброя #Всюдихід #ЗСУ