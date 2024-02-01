Німеччина надасть Україні шведський всюдихід Bandvagn: що він може
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Всюдихід може працювати будь-де за вражаючих температурних умов -46 до +49 градусів за Цельсієм
Потужний, надпрохідний та місткий — все це можна сказати про всюдихід на гусеницях Bandvagn 206 (BV206). Це шведська дволанкова бронемашина, що була розроблена Haegglunds (наразі входить в BAE Systems). Чотири таких багатоцільових всюдиходів увійдуть у черговий транш військової допомоги від Німеччини.
За даними "АрміяІнформ", всюдихід мають 37 країн світу. Ця машина вражає компактність та місткістю — може перевозити 17 солдатів одночасно. В передньому відділенні шість людей, а в задньому — 11.
У Bandvagn 206 є три основні модифікації — "швидка", із ношами у вантажному відділенні, протипожежна, броньований транспортний засіб. На відміну від інших версій, що забезпечують захист від уламків та куль, броньований захищає від снарядів малого калібру.
Характеристики всюдихода Bandvagn 206
- Гусеничний всюдихід BV-206 складається з двох секцій
- Озброєння — 7,62 мм або 12,7 мм кулемет
- Може проїхати водні ділянки місцевості без попередньої підготовки
- Для видалення води є спеціальні насоси
- Для плавання піднімається додатковий щиток
- Робочий діапазон температур -46 до +49 градусів Цельсія.
Зазначається, що причіп всюдихода Bandvagn 206 можна адаптувати. Радар контрбатарейної боротьби та артилерійської розвідки ARTHUR (Artillery Hunting Radar) в Об'єднаних силах вже змонтований на його базі.
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