Німеччина надасть Україні шведський всюдихід Bandvagn: що він може

Всюдихід може працювати будь-де за вражаючих температурних умов -46 до +49 градусів за Цельсієм

Потужний, надпрохідний та місткий — все це можна сказати про всюдихід на гусеницях Bandvagn 206 (BV206). Це шведська дволанкова бронемашина, що була розроблена Haegglunds (наразі входить в BAE Systems). Чотири таких багатоцільових всюдиходів увійдуть у черговий транш військової допомоги від Німеччини.

За даними "АрміяІнформ", всюдихід мають 37 країн світу. Ця машина вражає компактність та місткістю — може перевозити 17 солдатів одночасно. В передньому відділенні шість людей, а в задньому — 11.

У Bandvagn 206 є три основні модифікації — "швидка", із ношами у вантажному відділенні, протипожежна, броньований транспортний засіб. На відміну від інших версій, що забезпечують захист від уламків та куль, броньований захищає від снарядів малого калібру.

Характеристики всюдихода Bandvagn 206

Гусеничний всюдихід BV-206 складається з двох секцій

Озброєння — 7,62 мм або 12,7 мм кулемет

Може проїхати водні ділянки місцевості без попередньої підготовки

Для видалення води є спеціальні насоси

Для плавання піднімається додатковий щиток

Робочий діапазон температур -46 до +49 градусів Цельсія.

Характеристики всюдихода Bandvagn 206

Зазначається, що причіп всюдихода Bandvagn 206 можна адаптувати. Радар контрбатарейної боротьби та артилерійської розвідки ARTHUR (Artillery Hunting Radar) в Об'єднаних силах вже змонтований на його базі.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання штучного інтелекту в розпізнаванні ворожих цілей в повітрі. Спеціальні радари уловлюють звуки дронів, ракет, гелікоптерів та літаків, розпізнають їх та повідомляють з координатами.